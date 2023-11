Lévis envisage une hausse de taxes foncières pour 2024

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier prévient les citoyens de s'attendre à une hausse de taxes en 2024 afin de s'adapter à la situation inflationniste.

On a cette année à prendre de bonnes décisions et ça sera plus conforme à la situation d'aujourd'hui , a laissé tomber le maire de Lévis lors d'une conférence de presse avant la séance du conseil municipal.

Questionné à savoir si, comme le maire de Québec, une hausse de taxe en dessous des 5,5 % représentait un cadeau aux citoyens, Gilles Lehouillier dit être dans le même état d'esprit que Bruno Marchand.

On est dans ces eaux-là aussi. [...] C'est sûr que l'inflation nous touche directement. Il y a un ralentissement de la croissance des revenus. On doit jongler avec des budgets plus difficiles à boucler.

Gilles Lehouillier dit que la Ville est toujours en réflexion pour déterminer quelle sera l'ampleur de cette hausse de taxes. On ne veut pas amener la Ville dans une situation où, si on ne donne pas l'heure juste, on risque d’avoir une augmentation encore plus élevée dans les prochaines années. Ça se dessine un peu plus comme ça , ajoute le premier magistrat.

Baisses des revenus anticipés

La Ville a dévoilé une mise à jour de ses revenus anticipés au 30 septembre dans son exercice financier de 2023.

Elle doit jongler avec une baisse de 7 864 000 $ dans ses excédents anticipés.

Plus précisément, l'administration Lehouillier anticipe une baisse des revenus projetés de 5 884 000 $. Cette baisse des revenus s'ajoute à une hausse des dépenses anticipées de près 1 980 000 $, pour un total de 7 864 000 $.

Selon le maire, la baisse des revenus est liée au report de plusieurs projets immobiliers, qui ne se traduisent pas par une baisse des taxes foncières. Plusieurs projets immobiliers devraient être terminés bientôt, ce qui devrait se traduire par une accélération des revenus d'ici le 31 décembre.

La hausse des dépenses est liée à l'inflation dans l'offre de services municipaux, dont les coûts liés aux contrats d'entretiens, notamment.

Le maire de Gilles Lehouillier assure toutefois que la Municipalité bouclera un budget 2023 équilibré, comme le prévoit la loi.

On va être capable de régler facilement la situation. On va facilement atteindre l'équilibre budgétaire d'ici la fin de l'année. Pour nous il n'a pas d'enjeux, mais on fait face aux mêmes réalités : l'inflation , prévient toutefois le maire.

La Ville dit jouir d'un coussin de 21 millions $ pour pallier la baisse des excédents advenant que la situation ne s'améliore pas au 31 décembre.