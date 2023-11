Des résidents de Gatineau découragés par l’eau colorée

Depuis 2018, Lyne Danis doit composer avec de l’eau courante d’une couleur à laquelle on ne s’attend pas normalement. Douche, bain, évier : l’eau coule jaune, la plupart du temps, pour cette résidente de la rue Dorion à Gatineau. Des résidents doivent tolérer des problèmes d'eau colorée sur des dizaines de rues de la ville.

Depuis 2018, j'appelle au 311 pour me plaindre que mon eau est jaune , déplore Lyne Danis. En date d'aujourd'hui, je n'ai aucune mise à jour sur la situation, mais ça fait cinq ans qu'on endure de l'eau jaune dans le secteur Deschênes, sur la rue Dorion. Je commence à en avoir mon voyage! tonne-t-elle.

La Ville de Gatineau juge prioritaires 17 kilomètres de travaux à accomplir pour remédier au problème. Cependant, les 22 millions investis par la Municipalité ne seront pas suffisants. Qui plus est, les travaux pourraient ne pas être effectués avant 2028 dans une trentaine de rues.

La citoyenne Lyne Danis n’a pas baissé les bras. Le 17 octobre dernier, elle s’est même présentée au conseil municipal pour dénoncer la situation. En vain, selon elle.

J'aimerais ça que quelque chose se passe, mais quand est-ce que ça va se passer? On n'en a aucune idée , se désole-t-elle.

Cela peut prendre des heures d'écoulement avant que l'eau de la résidence de Lyne Danis redevienne claire.

La liste des désagréments vécus par Mme Danis est longue. Tu ne peux pas dire que tu vas faire ton lavage à l'heure que tu veux, puis tu ne peux pas partir ton lave-vaisselle à l'heure que tu veux parce qu'à 5 h le matin, lorsqu'on se lève, notre premier réflexe, c'est [de faire couler] l'eau froide dans le bain pour [...] purger [les canalisations] de la rue Dorion et avoir de l’eau claire le plus rapidement possible , soutient Mme Danis.

Même si l’eau demeure potable, aux dires de la Ville, Mme Danis ne la boit plus. Tout au plus l’utilise-t-elle pour la vaisselle et le lavage.

Appel au gouvernement provincial

Le conseiller municipal et président du comité exécutif de la Ville, Daniel Champagne, reconnaît l'importance d'investir davantage pour tenter de régler la situation, mais souhaite obtenir un coup de main du gouvernement provincial.

On ne peut pas y arriver seul, donc on a besoin de travailler en partenariat et d'aller chercher des sources de financement pour être capable de corriger cette situation, soutient-il. Et s'il y a une chose sur laquelle il y a unanimité au conseil municipal, c'est que les gens ont effectivement le droit d'avoir une eau de qualité. Malheureusement, dans certains cas ici, ce n’est pas toujours évident.

Daniel Champagne, président du comité exécutif de la Ville et conseiller municipal du district du Versant

Advenant l’adoption du budget au conseil municipal du 5 décembre prochain, huit millions de dollars supplémentaires seraient alloués au problème de l’eau colorée. Un total de 30 millions seraient ainsi investis d’ici 2028.

C'est une bonne nouvelle mais, dans les faits, c'est très peu par rapport au défi auquel on fait face à Gatineau , conclut M. Champagne, qui dit espérer obtenir des sommes pour régler ce problème dans le nouveau pacte fiscal avec Québec.

Avec les informations de Patrick Foucault