Les proches de Jessy Duchesneau ne perdent pas espoir de le retrouver plus d'une semaine après sa disparition. Quelques dizaines de bénévoles sont toujours déployés sur le terrain à la recherche du jeune homme de 19 ans, originaire de la Gaspésie.

Les bénévoles ratissent maintenant plus large. Ils se sont déplacés vers le Vieux-Québec, le Petit Champlain et Saint-Jean-Baptiste, rapporte Marie-Claude Prévost, coordonnatrice du Groupe d'aide en recherche et sauvetage de la Gaspésie.

Des bénévoles distribuent des feuilles avec des photos de Jessy Duchesneau aux passants dans les rues du Vieux-Québec.

Élie Duchesneau, le cousin du disparu, explique que la famille a concentré ses recherches dans le secteur de la place D’Youville lundi parce que des vidéos de surveillance laissent croire que Jessy aurait pu se déplacer vers la Haute-Ville. La police de Québec refuse toutefois de confirmer cette information.

Des groupes de bénévoles poursuivent les recherches jusqu’à tard le soir , dit M. Duchesneau.

Les plongeurs de retour

Les plongeurs de la Sûreté du Québec étaient de retour dans la rivière Saint-Charles lundi matin. Ils ont passé au peigne fin le secteur du pont Dorchester et des écluses. Le niveau de la rivière très bas les a aidés dans leurs recherches qui se sont toutefois avérées infructueuses.

Les forces de l’ordre poursuivent leurs recherches, mais ont terminé leurs démarches sur le terrain pour le moment, affirme David Poitras, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec. Tous les signalements des citoyens reçus pendant la fin de semaine n’ont rien donné non plus.

La police demande à nouveau à tous ceux qui habitent le secteur où Jessy Duchesneau a été vu pour la dernière fois de vérifier les terrains et les dépendances afin de s'assurer qu'il ne s'y trouve pas.

Les recherches des derniers jours ont permis d'identifier quatre endroits de la basse-ville où a circulé Jessy Duchesneau dans la nuit du 4 novembre dernier.

Jessy Duchesneau a été aperçu pour la dernière fois sur une vidéo de surveillance alors qu’il sortait d’un stationnement souterrain de rue Monseigneur-Gauvreau.

Vendredi, les policiers ont mis la main sur un cellulaire qui appartiendrait à Jessy Duchesneau selon la famille. Lundi, les enquêteurs n’étaient pas en mesure de dire si l’extraction des données avait été réalisée.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière et Colin Côté-Paulette