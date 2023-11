Le YES Theatre et le Sudbury Theatre Centre, deux producteurs de théâtre de la ville du Nickel, ont officiellement terminé leur fusion et l'organisme a révélé jeudi dernier ses productions pour 2024, conservant uniquement le nom YES Theatre.

Alessandro Costantini, directeur artistique et directeur de gestion du YES Theatre, affirme que la programmation 2024 reflète la nouvelle identité de son organisme nouvellement fusionné.

Nous avons des pièces canadiennes modernes, nous avons des comédies musicales, nous avons des concerts et tout le reste. Je crois que nous avons une programmation qui honore l’histoire des deux entités , ajoute-t-il.

Le YES Theatre va commencer l’année 2024 avec, 1939, l'œuvre dramatique des canadiennes Jani Lauzon et Kaitlyn Riordan, qui raconte l’histoire de jeunes autochtones qui tentent de survivre et de faire survivre leur identité dans un pensionnat pour Autochtones fictif du Nord de l’Ontario.

Ouvrir en mode plein écran Alessandro Costantini se réjouit de la fusion entre YES Theatre et le Sudbury Theatre Centre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Les membres des deux conseils d’administration ont voté à l’unanimité en faveur de la fusion le 16 octobre.

Le Sudbury Theater Centre n’existe plus comme organisme.

Le bâtiment du même nom dans lequel l’organisme présentait ses spectacles fait maintenant partie des emplacements que le YES Theatre va exploiter, en plus du Refettorio, une scène extérieure située au centre-ville.

Nous nous sommes rassemblés avec une vision et un mandat renouvelés, afin de créer du théâtre professionnel propulsé par la communauté, en construisant avec comme base ce que nous avons créé depuis un an et demi , explique Alessandro Costantini.

La fusion est la dernière étape d’un processus enclenché au printemps 2022, alors que les deux compagnies de théâtre ont testé une collaboration qui inclut le partage de certains membres de personnel.