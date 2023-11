Procès Nygard : le verdict de culpabilité est une « victoire », selon des militants

La conclusion du jury au procès du magnat de la mode Peter Nygard est une victoire, selon plusieurs organismes qui offrent du soutien aux victimes d’agression sexuelle.

L'homme de 82 ans, qui faisait face à cinq accusations d'agression sexuelle et à une accusation de séquestration contre cinq femmes à Toronto, a été reconnu coupable dimanche de quatre des six accusations au terme de son procès.

C'est un jour très heureux dans le sens qu'une personne de la stature de M. Nygard, qui avait du pouvoir, peut justement finir par se faire trouver coupable de choses qu'il a faites.

Elle salue également la volonté des femmes de témoigner dans un procès très suivi.

Publicité

Ça représente une force intérieure extrêmement importante, non seulement si c'est une femme, mais plusieurs femmes qui ont pris leur courage à deux mains pour dénoncer cette forme-là d'abus aux mains d'une vedette , ajoute Mme Pharand.

Devoir se souvenir de détails d’événements qui peuvent remonter à de nombreuses années peut être traumatisant, plus encore si l'agresseur est une personne aussi reconnue que Peter Nygard.

C'est une forme importante d'abus qu'on voit régulièrement et elles ont voulu dénoncer ça sur la place publique , rappelle-t-elle.

Encore sous le choc

Jasminder Sekhon, coordinatrice du développement communautaire aux Services aux victimes de Toronto, est du même avis.

C’est une grosse victoire dans une lutte beaucoup plus large pour obtenir justice pour les victimes , lance Mme Sekhon.

Ouvrir en mode plein écran Jasminder Sekhon, coordinatrice du développement communautaire aux Services aux victimes de Toronto, se dit surprise du verdict au procès de Peter Nygard. Photo : Soumise par Jasminder Sekhon

Pourtant, elle souligne qu'il est rare que les procès aboutissent à des condamnations.

En effet, les cas d’agression sexuelle ont le taux de signalement le plus faible parmi les crimes violents, selon la coalition ontarienne des centres de soutien aux victimes de violence sexuelle.

De plus, seulement une agression sexuelle sur 10 signalées à la police mène à une condamnation criminelle, selon Statistique Canada.

Honnêtement, le verdict m’a surpris.

Le fils de Peter Nygard a affirmé que le magnat de la mode a fait l'objet de plus d'accusations que Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein et Bill Cosby réunis.

Publicité

Sa condamnation pourrait redonner espoir aux victimes, selon Jasminder Sekhon.

En tant que personne qui a tenté de passer par le système de justice pénale et qui n'a pas réussi à se rendre jusqu'au procès, c'est excitant de voir que des gens sont tenus responsables de leurs actes , dit-elle.

Plus de soutien réclamé pour les victimes

Le système doit améliorer les conditions dans lesquelles les victimes se retrouvent en cour, selon plusieurs intervenants.

On a beaucoup de travail à faire au sein du système de justice qui, à mon avis, n'est pas encore arrivé à accueillir de façon adéquate les victimes , croit Gaëtane Pharand.

Ouvrir en mode plein écran Gaëtane Pharand, directrice générale du Centre Victoria pour femmes à Sudbury, croit que le verdict au procès de Peter Nygard est une victoire pour les victimes d'agression sexuelle. Photo : Centre Victoria pour femmes

C’est pour cela que plusieurs victimes ne se sentent pas assez soutenues devant le tribunal, et par conséquent, n'osent pas témoigner.

Les femmes devraient avoir droit à une représentation. Quelqu'un qui est vraiment un avocat, une avocate, qui est vraiment là, présent pour leur expliquer le processus, les accompagner.

Elle estime que ce soutien, financé par l'État, soulagerait ces victimes durant une période traumatisante qui peut parfois durer des années, et ferait en sorte qu’elles se sentent moins impuissantes.

Si une victime s’engage, elle s'y engage d'une façon qui peut durer très longtemps et qui va lui faire traîner constamment ce souvenir de ce qui s'est produit avec elle. Et la peur dans tout ça, c’est "est-ce que je vais être crue? Est-ce que cela va être une cause gagnante?" , explique Mme Pharand.

Encore faut-il que les victimes soient capables de se rendre en cour en fonction de leurs circonstances, une réalité que peu de gens vivent, selon Jasminder Sekhon.

Le système devrait offrir plus de soutien financier pour la garde d’enfants et le transport, pour assurer que les femmes qui souhaitent témoigner en cour puissent le faire sans compromis.

Nous devons vraiment nous adresser aux survivants pour leur demander quelles sont ces lacunes et quelles sont les choses que nous pouvons réellement financer pour faciliter ce processus , souligne Mme Sekhon.

Nicole Pietsch, une militante de la coalition ontarienne des centres de soutien aux victimes de violence sexuelle, estime que le succès du procès Nygard réside dans le fait que plusieurs victimes ayant eu des expériences semblables ont témoigné.

Il y avait tant d'éléments qui étaient communs entre les histoires de victimisation. Nygard isolait les femmes, cherchait des occasions et s'en servait comme prémisse pour perpétrer des violences sexuelles , explique-t-elle.

S'il n'y avait eu qu'une seule personne, je pense que l'affaire se serait malheureusement concentrée sur les petits détails qui sont si faciles à oublier et si faciles à contester devant les tribunaux.

La solution, selon elle, n’est pas d’exiger que plus de victimes se présentent en cour, mais plutôt d’exiger moins de détails sur les agressions elles-mêmes.