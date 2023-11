Le Bloc québécois demande l’adoption de la loi anti-briseurs de grève avant Noël

Le Bloc québécois veut faire adopter la loi fédérale pour interdire le recours aux briseurs de grève d'ici Noël. De passage à Québec, le chef Yves-François Blanchet a rencontré les 80 débardeurs du port de Québec en lock-out depuis 14 mois.

Le projet de loi anti-briseurs de grève a été déposé à Ottawa le jeudi 9 novembre. Les débardeurs du port de Québec, en lock-out depuis 14 mois, s'étaient réjouis de la nouvelle, mais demandaient que la loi soit adoptée plus rapidement.

Le chef du Bloc québécois (BQ) plaide en leur faveur. On est capable de régler ça avant Noël , estime M. Blanchet.

Il rappelle qu'en suivant le processus normal d'adoption d'une loi fédérale, le projet de loi anti-briseurs de grève pourrait prendre au moins un an avant d'être adopté, et qu'il ne serait en vigueur qu'un an et demi après la sanction royale. Autrement dit, avant l'élection, il n'y en aurait pas.

Le plan du BQ est de demander un amendement pour éliminer le délai de 18 mois entre la sanction royale et la mise en œuvre d'une loi. Quitte à pousser un petit peu sur les procédures , dit-il. Pour une fois qu'on le ferait au bénéfice des travailleurs, ça ne serait peut-être pas une si mauvaise idée.

La loi peut être améliorée , insiste la porte-parole en matière de Travail, Louise Chabot, dans un communiqué. Il le faut pour que cessent les conflits de travail lors desquels Ottawa prive les travailleurs de tout rapport de force face à des employeurs qui en abusent .

Les débardeurs de la Société des arrimeurs de Québec dénoncent le recours systématique de l'employeur à des travailleurs de remplacements. Cette pratique est interdite au Québec, mais pas dans les installations fédérales, comme le port.

