Condamnation de Peter Nygard : deux Winnipégoises remercient celles qui l’ont dénoncé

Deux Winnipégoises Serena Hickes et KC Allan qui allèguent qu’elles ont été sexuellement agressées par Peter Nygard se disent soulagées que ce dernier ait été reconnu coupable d'avoir violé quatre femmes par un jury de Toronto.

Il y a des femmes à travers le monde qui poussent peut-être un soupir de soulagement, après que le mot coupable ait été prononcé , affirme Serena Hickes.

Nous connaissons la vérité, nous savons ce qui nous est arrivé , dit-elle. On savait déjà qu’il était coupable, mais ça fait du bien d’entendre ça venir du système judiciaire.

Serena Hickes indique que Peter Nygard l’avait agressé dans l’un des points de vente du magnat de la mode, à Winnipeg. C’était aussi là où elle travaillait.

Cette dernière raconte qu’elle avait trop peur de contacter les forces de l’ordre à l’époque, mais en 2020, soit 30 ans plus tard, elle est allée le dénoncer à la police de Winnipeg.

Elle ajoute qu’elle souffre de trouble de stress post-traumatique depuis son agression et elle tient à remercier les femmes qui l’ont dénoncé et qui ont affronté le processus judiciaire en dépit de leurs traumatismes.

Après le verdict de culpabilité rendu dimanche, Serena Hickes affirme qu’elle a personnellement les survivantes pour les féliciter.

Peter Nygard, 82 ans, faisait l’objet de cinq chefs d'agression sexuelle et d'un chef de séquestration en Ontario contre cinq plaignantes pour des faits reprochés qui remonteraient à plus de 20 ans.

Ce dernier a plaidé non coupable à tous les chefs d’accusation portés contre lui.

Serena Hickes se dit reconnaissante que ce dossier ait été pris en charge à Toronto, car elle croit qu’un verdict de culpabilité n’aurait jamais été rendu ici, à Winnipeg.

Il y a plein de gens à Winnipeg qui cachent le fait qu’ils l’ont aidé ou qui savaient ce qu’il faisait, mais qui n’ont jamais rien dit , affirme-t-elle.

Cette dernière veut que ces personnes soient tenues responsables de leurs actes.

On a besoin de savoir qui sont ces gens qui l’ont aidé. C’est ce que je veux savoir maintenant.

Ouvrir en mode plein écran KC Allan se souvient avoir rencontré Peter Nygard dans un club de Winnipeg alors qu'elle avait 17 ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’ancienne mannequin qui a grandi à Winnipeg KC Allan indique que Peter Nygard l’a agressé sexuellement en 1979, alors qu’elle n’avait que 17 ans.

Elle l’a dénoncé publiquement et a soumis une déposition à la police en 2020.

KC Allan affirme qu’il est important pour la plaignante dont le cas n’a pas mené à une condamnation de garder la tête haute.

Toutes les survivantes qui sont ses sœurs savent qu’elle a dit la vérité, qu’elle a fait preuve de bravoure. Nous sommes là pour elle , indique KC Allan. Je veux la remercier, ainsi que toutes celles qui ont eu le courage d’aller de l’avant dans cette affaire.

Elle a aussi tenu à saluer le travail de la thérapeute Shannon Moroney qui a soutenu les survivantes.

KC Allan affirme qu’elle a souvent eu du mal à suivre le procès de Peter Nyagrd, mais qu’elle y ait parvenu, car Shannon Moroney lui donnait des mises à jour au quotidien.

Elle est merveilleuse, car elle allait à la Cour chaque jour et elle m’envoyait des textos chaque nuit , raconte-t-elle.

Autres accusations

Un recours collectif a été intenté par 57 plaignantes à l’encontre de Peter Nygard aux États-Unis. L’affaire est cependant en attente pour l’instant.

Les faits reprochés à Peter Nygard dans cette poursuite judiciaire remontent à 1977 et certaines plaignantes allèguent avoir été agressées alors qu’elles n’avaient que 14 ou 15 ans.

L’ancien magnat de la mode fait aussi face à une accusation d’agression sexuelle et à une accusation de séquestration au Manitoba. Ces faits remonteraient à 1993 et impliqueraient une femme qui avait 20 ans à l’époque.

Il répond à un chef d’accusation pour agression sexuelle et un chef d’accusation pour séquestration pour des incidents qui auraient eu lieu au Québec entre novembre 1997 et novembre 1998 et qui impliqueraient une victime.

Entretemps, Peter Nygard fait appel pour éviter d’être extradé vers les États-Unis. Il fait face à neuf chefs d’accusation à New York, incluant le racket et le trafic sexuel.

Avec les informations d’Erin Brohman et Mark Gollom