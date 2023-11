La pêche à l'anguille d'Amérique tire à sa fin et force est de constater que l'espèce est fragile. Sa population a chuté de 85 % depuis les années 1980.

Les changements climatiques, les barrages hydroélectriques et la pêche commerciale ne sont pas étrangers au déclin du poisson, selon Louis Landry-Massicotte, biologiste de la faune aquatique pour le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Sans être rétablie, la situation s'est tout de même améliorée depuis le début des années 2000.

Plusieurs actions ont été prises pour essayer de limiter les différents impacts sur l'anguille , explique le biologiste en entrevue à l'émission Même fréquence.

Il donne comme exemples l'installation de passes migratoires qui permettent à l'anguille de passer par-dessus les barrages et atteindre des habitats plus en amont pour croître et le rachat de permis de pêche.

La pêche à l'anguille tire à sa fin au Kamouraska. (Photo d'archives) Photo : Vincent Michaud

Face à la diminution de la population, le nombre de trappes disposées au Bas-Saint-Laurent est beaucoup moins élevé qu'autrefois. Dans les années 1990, on en comptait une centaine. Aujourd'hui, de 17 à 25 , selon Louis Landry-Massicotte.

Le nombre de pêcheurs au Québec a lui aussi chuté, passant de 60, en 2009, à seulement 8 cette année.

Vincent Michaud est l'un d'eux. Il pêche l'anguille depuis deux ans au Kamouraska. C'est sa grand-mère qui lui a passé le flambeau à l'âge de 85 ans.

Comme M. Landry-Massicotte, le pêcheur constate également une baisse des stocks. Il estime avoir récolté entre 800 et 900 anguilles cette année.

Il en pêchait plus de 1000 dans les dernières années.

Dans les années 80, mes grands-parents ont déjà pris 1000 anguilles dans une seule marée.

Vincent Michaud attribue lui aussi cette diminution du nombre d'anguilles aux barrages hydroélectriques.

Les plus petites anguilles ne sont pas capables de monter dans les barrages pour retrouver leur habitat naturel. […] Quand elles reviennent, les anguilles matures passent dans les turbines. […] Entre 30 et 40 % [meurent] juste dans les turbines des barrages , dit-il.

D'après des entrevues réalisées par Denis Leduc et Maude Rivard