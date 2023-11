Julie Dufour dresse un bilan positif après plus de deux ans à la mairie de Saguenay

Une semaine après avoir souligné les deux ans de son élection à la mairie de Saguenay, Julie Dufour dresse le bilan de ses réalisations.

Elle a été élue le 7 novembre 2021, après huit ans à siéger comme conseillère municipale.

(ARCHIVES) Le conseiller Jimmy Bouchard, déjà élu sans opposition, a été le premier à féliciter la nouvelle mairesse, Julie Dufour, le soir de l'élection en 2021. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

D'abord, par voie de communiqué, elle s'est targuée d’avoir enclenché un changement de culture dans la façon de gouverner la Ville de Saguenay.

Le statu quo n’est plus une option. Depuis deux ans, la ville est en mouvement et se tourne vers le développement comme en font foi nos réalisations , écrit la mairesse Dufour.

Elle souligne notamment la mise en place d’un Bureau des relations avec les élus et les citoyens et d’un Bureau de planification stratégique.

Je suis fière de ce bilan de mi-mandat et des changements qui ont été apportés dans nos structures et nos pratiques. Cette modernisation des façons de faire optimisera les performances de notre ville.

En matière de développement économique, Julie Dufour cite des investissements à la Zone industrialo-portuaire, la construction du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi, la rénovation de l’aérogare de Bagotville et les travaux de réhabilitation de la zone portuaire de Chicoutimi.

Julie Dufour a fait son bilan de mi-mandat lors d'une entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

La mairesse se défend de ne pas avoir encore réalisé certaines promesses électorales, dont celle de construire 1000 logements au centre-ville de Chicoutimi.

Est-ce que j’aurais été capable d’aller plus rapidement? Non. Entre une idée et un projet, il y a une marge. Pour la zone ferroviaire, on avait les 10 millions, mais il a fallu 24 mois pour procéder à la première pelletée de terre , a-t-elle ensuite expliqué en entrevue avec Mélanie Patry du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Elle assure que des logements y seront construits, qu'une autre partie sera destinée au secteur commercial et qu'elle réserve une surprise pour l'endroit.

Mme Dufour qualifie ses deux premières années à la mairie de mouvementées.

Beaucoup de choses n’étaient pas inscrites à l’agenda et étaient fort peu prévisibles. Il y a eu le glissement de terrain, les mesures d’urgence à Noël l’année dernière, les feux de forêt, la crise des PFAS à La Baie et les quatre conventions collectives , a-t-elle aussi mentionné à l’animatrice de l’émission Place publique, Catherine Doucet.

Deux prochaines années

Pour le reste de son mandat, Julie Dufour souhaite que les villes soient mieux desservies et entendues par les gouvernements.

Mon plus grand souhait est d’avoir une annonce d’une nouvelle filière dès 2024 qui vient s’installer à la Zone industrialo-portuaire. Même avec l’annonce, ça va prendre du temps avant d'avoir de nouveaux revenus. J’ai toujours su que c’était sur 10 ans, d'où l'intérêt pour moi de me représenter pour un autre mandat , a-t-elle indiqué.

Selon la mairesse, la Ville s’est maintenant dotée d’un Plan triennal d’immobilisation avec une réelle vision à plus long terme.

De dire la vérité pour la première fois, combien nous coûtent les infrastructures pour vrai. On a un plan d’un milliard sur sept ans. Ça n’avait jamais été fait, on gérait à la pièce.

Elle assure toujours chercher l’équilibre entre le maintien des services et la croissance.

Julie Dufour espère d’ailleurs pouvoir maintenir le niveau de taxation à taux similaire à celui de l’inflation dès 2024, qui est de 4,8 % au Québec, en répétant qu’il est essentiel, pour y arriver, que les gouvernements aident davantage les municipalités.

Personne ne se présente pour augmenter les taxes. On essaie d’être vraiment créatif et d'avoir un équilibre entre le maintien des services, l'augmentation des salaires et les hausses d'impôt , a-t-elle assuré.

Avec les entrevues de Mélanie Patry et Catherine Doucet