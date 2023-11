Les Butineurs ont récolté plus de 24 tonnes de fruits et légumes cet été

Les Butineurs, dont la mission est de cueillir et de distribuer des surplus alimentaires, ont récolté plus de 24 tonnes (53 600 livres) de fruits et légumes, lors de leur dernière saison d’activités. Il s’agit d’un record pour l’organisme sans but lucratif.

Au total, 232 cueilleurs bénévoles ont participé aux différentes activités de cueillette, principalement sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

En 2023, 32 variétés de fruits et légumes ont ainsi été distribuées dans des banques alimentaires, des centres de femmes, des organismes d'aide aux familles et des popotes roulantes.

C'est une saison assez exceptionnelle. La mobilisation des citoyens et la mobilisation des producteurs étaient vraiment incroyables. Les gens étaient au rendez-vous. Il y a même des cueillettes où l’on avait des limites à respecter parce qu'on ne pouvait pas être 50 personnes autour d'un pommier , a expliqué la directrice générale, Karine Routhier.

Cette année, 20 producteurs maraîchers ont fait appel aux services des Butineurs. Des activités thématiques ont aussi été organisées dans différents vergers collectifs d’Alma.

D'année en année, on augmente notre nombre de sorties, on augmente le nombre de producteurs partenaires et puis on élargit notre cercle. Cette année, on est allé faire quelques cueillettes à Saint-Félicien, on s'est rendu à jusqu'à Girardville, donc on s'est promené , a ajouté Mme Routhier.

L’an dernier, Les Butineurs avaient récolté 16 tonnes (35 000 livres). L’organisme profitera de la saison hivernale pour mettre en place de nouveaux partenariats.