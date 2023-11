Début de saison difficile pour les stations de ski d’Edmonton

Les températures au-dessus des normales de saison et l’absence de précipitations de neige retardent l’ouverture des stations de ski d’Edmonton.

Alors que la station de ski Snow Valley prévoyait accueillir ses premiers clients cette semaine, l’ouverture est reportée en raison du manque de neige, explique Marlin Van Zandt, le responsable des opérations.

En plus de 30 ans de carrière, Marlin Van Zandt affirme que ce n’est que la deuxième fois que l’ouverture de la station est prévue pour la fin du mois de novembre. La saison avait pourtant bien commencé , souligne le responsable. Les températures fraîches du mois d'octobre avaient permis à la station de commencer sa production de neige artificielle.

S'adapter à mère Nature

Les stations de ski Snow Valley et Rabbit Hill, situées à Edmonton, dépendent de leur opération d’enneigement pour préparer leurs pentes pour l’hiver.

Nous produisons beaucoup de neige pour pouvoir contrôler, le moment où nous ouvrons , souligne Derek Look, le directeur général à la station de ski Rabbit Hill. Il ajoute que pour faire fonctionner les canons à neige, il est nécessaire que les températures se maintiennent en dessous de -5 degrés Celsius.

Edmonton ne reçoit généralement pas beaucoup de neige et nous ne voulons pas attendre le mois de janvier pour ouvrir.

Marlin Van Zandt ajoute que les stations doivent s’adapter aux conditions météorologiques, et ce, tout l'hiver. Lorsque les températures descendent à -45 degrés, personne ne vient skier. Nous devons avoir des alternatives.

Nous travaillons avec mère Nature, et elle a son propre agenda.

Un hiver sous le phénomène El Niño

Alors qu’au début de mois de novembre 2022, Edmonton avait déjà reçu 25 cm de neige, aucune précipitation de neige ou de température froide n’est attendue dans les prochains jours, selon le météorologue Justin Shelley, d’Environnement Canada.

Publicité

Les conditions météorologiques de cette année découlent du phénomène El Niño, précise-t-il. Ce réchauffement naturel et cyclique de l’océan Pacifique réchauffe l'atmosphère et augmente la température mondiale.

Les impacts du phénomène El Niño sont notamment des températures plus chaudes et plus sèches, explique Rob Griffith, météorologue chez Environnement Canada. Cela signifie qu’il devrait avoir moins de neige qu’à l’habitude, particulièrement en dehors des montagnes, dans les régions les plus plates de l’Alberta , ajoute-t-il.

Plus favorable dans les montagnes

Du côté de Banff, à la station de ski Noquay, les températures ont été plus favorables pour le début de la saison de ski. Le directeur général de la station, André Quenneville, souligne que le centre de ski a été en mesure d'ouvrir le 3 novembre, comme prévu.

Malgré la réduction de la production de neige artificielle liée aux températures plus chaudes des derniers jours, les tombées de neiges naturelles ont permis à la station de continuer ses opérations comme prévu. La neige est belle, la température est bonne, l'hiver est parti! Nous avons beaucoup de skieurs sur les pentes , souligne André Quenneville.

Avec les informations de Ishita Verma et Anne-Marie Trickey