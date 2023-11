Lutte contre l’itinérance : 413 000 $ supplémentaires pour l’Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement du Québec accorde un montant supplémentaire de 413 425 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue dans le but de mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Cet argent servira à consolider et à rehausser l’offre d’hébergement d’urgence en collaboration avec les acteurs du milieu, souligne Québec.

L'annonce a été faite lundi après-midi à Val-d'Or par le ministre ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Jean Boulet, et le député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Ce financement a pour but d'améliorer les services sur le territoire du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Il vise particulièrement à déployer un nouveau service de centre de jour à Val-d’Or afin d'offrir des services de réintégration sociale, puis à consolider et à bonifier l’offre de lits, entre autres, à l’organisme La maison du Soleil Levant de Rouyn-Noranda, une ressource d’aide et d’hébergement pour les personnes en situation d’itinérance.

Le gouvernement caquiste signale que cette annonce découle de l’engagement pris par le ministre Carmant, lors du récent congrès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), d’accorder un financement supplémentaire de 15,5 millions $, s’ajoutant au montant de 4,5 millions $ prévu dans le budget 2023-2024 pour répondre aux besoins immédiats en matière d’itinérance au Québec.

Plus de détails à venir