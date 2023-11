La Ville de Murdochville veut relancer son centre d’interprétation du cuivre après avoir réussi à obtenir gain de cause en cour pour récupérer le bâtiment.

La mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie-Roussy, indique que la ville a réussi à récupérer l’édifice en raison de taxes impayées.

Le centre était fermé depuis 2017, en raison d'un déficit d'opération et après que deux personnes soient mortes d’une intoxication au monoxyde de carbone alors qu’ils faisaient des travaux pour évacuer de l’eau dans les galeries souterraines.

La Ville souhaite maintenant créer un nouvel OBNL pour gérer le centre d'interprétation avec un conseil d’administration.

On l’a repris et on veut créer un OBNL dûment formé pour le gérer, mais la Ville va quand même avoir un droit de regard , explique la mairesse.

Depuis sa fermeture, la Ville de Murdochville paye l’électricité et les assurances pour maintenir le centre en état. Selon la mairesse, une réouverture serait rapide puisque le bâtiment est en bonne condition.

Selon elle, le centre est important en raison de l'histoire de la Ville, intimement liée au cuivre, surtout que Métaux Osisko a récemment annoncé son intention de relancer les opérations de la mine d'ici 2030.

C’est un beau bâtiment et l’interprétation du cuivre, il faudrait garder cela, c’est quand même notre image, la mine de cuivre , lance Délisca Ritchie-Roussy.

Elle souhaite que le centre puisse rouvrir dès l’année prochaine, mais dit qu’il faudra voir qui, au sein de la municipalité, aimerait s’impliquer dans le projet.