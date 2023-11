De passage en Outaouais lundi matin, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a voulu se montrer « optimiste » quant à la capacité du gouvernement et des syndicats de l’enseignement de trouver une entente avant les fêtes. Comme la présidente du Conseil du Trésor Sonia Lebel, celui-ci dit attendre une contre-offre des syndicats.

Il y a une nouvelle proposition qui a été faite par Mme Lebel et là, on attend encore une réponse, une contre-proposition de la part des syndicats. [...] On espère qu’ils vont faire un pas dans notre direction pour qu’on puisse éventuellement se rejoindre sur un terrain d’entente , a lancé le ministre en marge de l’inauguration de l’école des Grands-Pins à l’Ange-Gardien, en Outaouais.

Le cabinet de Mme Lebel a également confirmé qu’il gardait le cap pour arriver à une entente avant les fêtes. Mais les syndicats doivent nous revenir avec une contre-offre sérieuse et constructive , avertit-on dans une déclaration écrite.

Bernard Drainville dit souhaiter un règlement pour éviter les conséquences d’une grève. Il n’y a personne qui sort gagnant d’une grève. Les élèves ne sortent pas gagnants d’une grève. Les parents évidemment ne sortent pas gagnants d’une grève , a lâché M. Drainville.

Je reste optimiste, je n’ai pas le choix. [...] Si tout le monde est de bonne volonté, je pense qu’on est capables de trouver un terrain d’entente , juge le ministre.

Des offres méprisantes , selon le Front commun

Les syndicats du Front commun n’ont pas tardé à rappeler au gouvernement leur désaccord face aux dernières offres faites aux travailleurs du secteur public.

Rappelons qu’en plus de se faire offrir un appauvrissement, les travailleuses et les travailleurs des services publics accusent un retard salarial de 11,9 % par rapport aux autres salariés québécois , peut-on lire dans un communiqué envoyé en début d’après-midi, lundi.

Des pancartes du Front commun

Malgré le mutisme et le refus de nous rencontrer, le Front commun tient à rappeler que l’offre du gouvernement aux travailleuses et aux travailleurs du secteur public ne passe pas! [...] Nous n’accepterons jamais ça, surtout pas après tous les efforts qu’on nous a demandés pendant la pandémie , écrivent les porte-parole du Front commun.

Trois journées complètes de grève sont prévues les 21, 22 et 23 novembre si l’impasse perdure.

Avis de grève déposés

Alors que des syndiqués de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) manifestaient ce matin, devant les bureaux du premier ministre François Legault, à Montréal, leurs syndicats déposaient leurs avis de grève légale qui doit mener, en cas d’impasse, à une grève générale illimitée dès le 23 novembre prochain.

[Les négociations] avancent, mais lentement. Ça fait presque un an maintenant qu'on négocie et on n'est pas encore arrivés à s'entendre sur un seul des sujets qui nous opposent , déplore Mélanie Hubert, présidente de la FAE .

Mélanie Hubert, présidente de la FAE (Photo d'archives)

Les négociations piétinent donc, même sur les petits sujets, déplore le syndicat. Ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur rien. Et quand je dis rien, même les solutions qui ne coûtent rien et qui ne demandent pas de personnel , poursuit la présidente, en évoquant la possibilité pour les professeurs de corriger les travaux et de préparer leurs cours à l’extérieur de l’école, comme à la maison.

Les négociations achoppent aussi quant à la rémunération, poursuit Mme Hubert. Les profs du Québec sont parmi les moins bien payés au Canada. Ce qu'on demande, c'est de rattraper la moyenne canadienne , tonne la présidente.

L'idée, c'est de faire les choix politiques qui s'imposent. On ne peut pas faire l'économie [...] en ce moment d'une éducation de qualité. C'est l'avenir de notre société, c'est ça qui est en jeu en ce moment , conclut Mélanie Hubert.

Avec les informations d'Inès Ali-Khan et Camille Kasisi-Monet