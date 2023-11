Port-Cartier a appris lundi matin qu'elle devient le 5e village-relais de la Côte-Nord, le 46e au Québec.

Les villages-relais, dont le nombre ne cesse d'augmenter, sont des endroits où les visiteurs peuvent s’arrêter pour se ravitailler et se reposer.

On leur garantit, par exemple, une station d'essence, un accès à un dépanneur ou à une épicerie, ainsi que du réseau cellulaire et du wi-fi. C'est la garantie d'un arrêt agréable et sécuritaire , résume Line Bordage, conseillère en tourisme à la Ville de Port-Cartier.

Celle qui prépare le dossier de candidature de la ville depuis trois ans espère que les touristes qui s'aventurent sur la route 138 seront plus nombreux à visiter Port-Cartier. La dénomination de village-relais permettra à la municipalité d'être plus visible auprès des touristes.

« On souhaite faire connaître Port-Cartier et faire en sorte que les gens pénètrent au cœur de la ville », explique Line Bordage. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Les gens vont pouvoir apprécier la quiétude de notre coin , mentionne-t-elle.

Un village-relais, c'est la garantie d'un bon service et d'un bon accueil.

En s'arrêtant à Port-Cartier, les automobilistes auront accès, en plus des services de base, à des bornes de recharge et à une aire de repos.

Line Bordage précise que la demande de doter Port-Cartier de ce statut est venue directement de la Fédération des villages-relais, qui vise à développer des lieux d'arrêt sécuritaires tous les 100 kilomètres.

L'objectif premier de l'organisation est de couvrir le réseau routier de manière stratégique afin de permettre aux usagers de s'arrêter et d'ainsi réduire le risque d'accident attribuable à la fatigue au volant.

La directrice générale de la Fédération des villages-relais du Québec, Sylvie Bellerose, continue ses démarches pour en développer d'autres le long de la route 138.

Quand on regarde la route sur la Côte-Nord, sur plusieurs kilomètres, on remarque beaucoup de petites communautés. On veut trouver des municipalités pouvant fournir des lieux d'arrêt sécuritaires toutes les heures.

Havre-Saint-Pierre a aussi montré son intérêt pour obtenir la mention de village-relais.

La Fédération des villages-relais du Québec souhaite disposer de 60 villages-relais d’ici environ trois ans à l'échelle de la province.