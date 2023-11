La chaleur fait le bonheur des golfeurs calgariens, au malheur des skieurs de fond

Les températures supérieures aux moyennes de saison du week-end ont incité la Ville de Calgary à rouvrir les terrains de golf de Shaganappi Point et de Maple Ridge, ce week-end.

Habituellement, ce sont plutôt les fondeurs qui circulent sur les terrains à ce temps-ci de l’année. La neige et le froid de la fin d’octobre avaient conduit la Ville à préparer les pistes de ski.

Selon la vice-présidente de Shaganappi Nordic Operations, Linda McLaughlin, la météo suscite une certaine compétition entre les activités sportives estivales et hivernales. Les gens voulaient faire du ski, et [les conditions] semblaient bonnes, mais quand nous avons regardé les prévisions météorologiques, il y avait deux semaines de Chinook.

L’équipe de bénévoles de Shaganappi Nordic Operations a beaucoup de pain sur la planche, lors du passage du golf au ski de fond.

Le plan de départ était de terminer la préparation ce week-end, mais Linda McLaughlin explique que la hausse des températures et la fonte de la neige a mis le projet à mal.

À ma connaissance, c’est la première fois depuis les années 1980 que les travaux de préparation des pistes de ski doivent céder le pas au retour des golfeurs, note-t-elle.

C’est drôle, parce que beaucoup de skieurs n’aiment pas l’idée que ce soit un terrain de golf. [...] Ils n’aiment pas partager leur terrain.

Des températures anormalement élevées

Selon le météorologue David Stanfel, d’Environnement Canada, la moyenne des températures maximales, à ce temps-ci de l’année, oscille aux environs de 3 degrés Celsius. Or, les prévisions pour la prochaine semaine varient plutôt entre 5 et 10 degrés et la vague de températures plus élevée risque de se poursuivre.

« La prochaine semaine et peut-être la suivante semble plutôt chaude comparativement aux normales saisonnières. On parle de 5 à 10 degrés au-dessus.

Il invite toutefois les golfeurs à profiter du redoux, puisque l’hiver promet de s’installer. C’est le sud de l’Alberta et on s’approche de décembre, donc l’hiver finira bien par arriver.

Avec les informations d’Helen Pike