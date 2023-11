Un piéton happé mortellement par un camion à benne

Un homme de 53 ans est mort à l’hôpital après avoir été heurté par un camion à benne à l’angle de Dufferin et Eglinton, à Toronto.

La police a reçu l’appel d’urgence autour de 10 h 30.

Il semble que le camion, qui circulait en direction ouest sur Eglinton, tentait de tourner à gauche sur Dufferin. Le chauffeur est resté sur les lieux de l’accident.

Selon l’inspecteur Jeff Bassingthwaite, il est encore trop tôt pour savoir si des accusations seront portées contre lui. Le policier n’avait pas non plus plus d’information sur la victime lorsqu’il s’est adressé aux journalistes en début d’après-midi.

L’intersection est fermée à la circulation pour permettre à l’équipe de reconstitution des collisions de mener son enquête. L’inspecteur Bassingthwaite s’attend à ce qu’elle le demeure pour quelques heures.

La police demande aux automobilistes qui auraient capté des images de l'accident avec leur caméra de tableau de bord d'entrer en contact avec elle.