Le Louisbourg, 50 ans de vie en condo à Québec

Du dernier étage de l’immeuble Le Louisbourg, dans le quartier Montcalm, la vue sur le fleuve Saint-Laurent et celle des gens qui flânent en marchant près du Musée national des beaux-arts du Québec, tout en bas de la tour, font rêver. Certains en profitent depuis 50 ans. Les copropriétaires du premier édifice à condominiums de Québec soulignent l’anniversaire.

De l'un des condos de l'immeuble Le Louisbourg, le paysage s'étire des montagnes de Charlevoix (au fond à gauche) au Vieux-Québec et le long du fleuve Saint-Laurent.

En 1973, au moment de l’ouverture du Louisbourg, le concept de condominiums existait ailleurs dans la province et dans le monde, mais Québec n’avait pas encore ce type de logement, luxueux à l’époque. C’est le groupe Dallaire qui se lance dans la construction de l’immeuble. Sur son site Internet, le groupe retrace l’historique de l’entreprise et évoque, au sujet du Louisbourg, une innovation audacieuse [...] qui allait changer la ligne d’horizon de Québec et allait devenir la première copropriété divise de la province .

Il y a 50 ans, Gilles Turcotte a payé 29 000 $ pour y avoir son condo. Un demi-siècle plus tard, il y réside toujours. Le médecin retraité se souvient que le marché immobilier était tout autre quand il a acheté sa part de l'immeuble. À l’époque, on pouvait acheter une maison à Vanier pour 15 000 $ avec son terrain, alors qu’à 29 000 $, on était dans un appartement.

L’idée de vivre en condo plaisait à Gilles Turcotte, qui était peu bricoleur . Cinq autres résidents sont au Louisbourg depuis 50 ans, comme lui.

Le Louisbourg, immeuble en copropriété, accueille plusieurs générations depuis 50 ans.

La différence de prix entre les deux types de logement rappelle que les condos ont d’abord été des logements considérés comme luxueux. Au micro de l’émission Aujourd’hui l’histoire, Lucie K. Morrisset, professeure au Département d'études urbaines et touristiques de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), expliquait récemment que le condo est apparu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’était une façon de densifier et de développer les villes, car il permettait de rentabiliser un espace plus désirable, sur le bord de la mer, dans un quartier historique ou des espaces plus petits.

Le luxe et la rareté qui y sont souvent associés ne collent plus à la perception qu'on a de ce type d’habitation, rappelle Mme Morrisset. L’offre y est peut-être pour quelque chose. Les dernières statistiques montrent que près d’une habitation sur huit est un condo au Canada.

Extraits de L'essor de la copropriété au Québec « C’est en novembre 1969, lors de l’adoption du projet de loi 29, que le Code civil a été modifié afin de permettre la copropriété divise. [...] L’engouement n’a pas été immédiat; l’intérêt des acheteurs et des développeurs pour les logements en copropriété s’est accru à partir des années 1980 et encore davantage depuis le début des années 2000. [...] En 2014, le nombre de copropriétés construites dans la province dépassait, pour la première fois, celui des maisons unifamiliales. [...] Le prix médian d’une copropriété est passé de 87 000 $ en 2000 à 237 000 $ en 2018, une croissance spectaculaire de 172 %. » Source : Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (Nouvelle fenêtre) (APCHQ)

50 ans de copropriété à Québec. Durée de 6 minutes 38 secondes

Un immeuble emblématique

Dans Le Louisbourg, 150 unités sont habitées par des personnes qui ont de 3 à 100 ans. Il y avait très peu d’enfants dans les premières années, selon Gilles Turcotte. À peine cinq ou six , se souvient-il.

Il y en aurait maintenant une dizaine, dont la jeune Judith, 10 ans. J’ai une amie à côté de moi, elle habite juste en arrière. Ce que j’aime bien, c’est la vue, surtout quand ils font des feux d’artifice dans la rue Saint-Jean.

Pour marquer les 50 ans des lieux, un érable situé juste à l'entrée du terrain a été illuminé. Une façon de célébrer pour les copropriétaires, dont certains qualifient l'immeuble d’emblématique pour le quartier.

D'après les informations de Mireille Roberge