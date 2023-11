7 % des étudiants étrangers à l’UQTR ont fait une demande d’asile.

Le nombre d’étudiants étrangers qui ont fait une demande d’asile au Québec a triplé en cinq ans selon des données d’Immigration Canada obtenues par le Journal de Montréal. L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) est en tête de liste des institutions d’enseignement qui compte le plus grand nombre de demandeurs d’asile.

Selon ces mêmes données, ils sont 190 à avoir fait une demande en ce sens, ce qui représente 7 % des étudiants étrangers du campus. Le recteur de l’ UQTR , Christian Blanchette explique que l’institution ne détient pas ce genre de données. Nous ne savons pas qui, parmi nos étudiants, ont fait ces demandes d'asile. C'est un dossier personnel. Ils n'ont pas à venir nous dire à nous, bien je viens de faire une demande d'asile, même s'ils étudient chez nous.

Le recteur ne s’étonne pas de la situation. Il relève que les universités en région reçoivent un plus grand nombre d’étudiants internationaux provenant du continent africain que les universités à Montréal. L’ UQTR est celle qui reçoit le plus d'étudiants du continent africain, 65 % de nos étudiants internationaux viennent du continent africain. À l'échelle du Québec, c'est 18 %. Donc s'il y a un phénomène régional qui se passe, il est certain que nos étudiants seront en surnombre dans ces statistiques.

Christian Blanchette relève qu’au cours des trois dernières années, l’Afrique a été le théâtre de huit coups d'État. Il mentionne aussi que certains étudiants peuvent aussi être victimes de persécution dans leur pays d’origine. Quand ils sont membres de la communauté LGBTQ+ […] Quand on a vécu dans un pays comme le Québec ou le Canada où l'acceptation est beaucoup plus grande, j'imagine que de retourner devient plus difficile. Il y a toutes sortes de raisons comme ça qu'il faut analyser.

Des étudiants aux connaissances nichées

Les étudiants étrangers doivent passer par tout un processus de sélection. Il est le même pour tous selon le recteur.

Les gens font des demandes d'admission, on évalue s'ils sont à même de suivre les études chez nous, ils doivent présenter un bilan financier. Une fois la demande acceptée, ce sont les gouvernements du Québec et du Canada qui doivent émettre un certificat d’acceptation ou d’un visa étudiant.

Si certains font une demande d’asile, c’est en dehors de l’institution et elle relève de leur relation avec le gouvernement canadien.

Les étudiants étrangers viennent pour combler un besoin des universités selon Christian Blanchette. Il donne en exemple des étudiants au 3e cycle qui doivent détenir une spécialisation très nichée et qu’on n’en trouve pas suffisamment au Québec.