Nic Marshall quitte les Roughriders en lien avec une accusation de possession d’arme à feu

Les Roughriders de la Saskatchewan se sont séparés du demi défensif Nic Marshal après qu'il ait été arrêté en Géorgie, aux États-Unis, et accusé de possession d'une arme à feu.

L'équipe en a fait l'annonce dans un communiqué publié lundi.

Nic Marshall a été arrêté au volant d'un véhicule à Columbus jeudi, d'après WRBL, une chaîne de télévision locale qui a rapporté la nouvelle samedi.

L'ancien joueur faisait partie de l'équipe depuis 2018 et a fait partie de l'équipe étoile de la division Ouest de la LCF en 2021.

Nic Marshall, natif de Rochelle en Géorgie, a réalisé 31 plaqués et 5 interceptions en 17 matchs au cours de la saison 2023 avec les Roughriders.

L'équipe est déçue et prend cette affaire avec sérieux. Nous récoltons actuellement plus d'informations et nous donnerons une mise à jour plus tard , a écrit un porte-parole de l'équipe dans une déclaration dimanche.

Avec les informations de La Presse canadienne