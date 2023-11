Au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard, les soins se sont grandement améliorés en 30 ans

Le Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard à Moncton souffle ses 30e bougies et, selon sa cheffe du département régional d’oncologie, les trois décennies sont marquées par une amélioration de la qualité des soins.

La Dre Linda LeBlanc se souvient qu’à ses débuts au centre en 2000, les types de médicaments étaient limités, peut-être un ou deux médicaments, peu importe le sous-type de cancer .

La Dre Linda LeBlanc explique le centre qu'en 30 ans, aucune évolution au Centre d'oncologie Dr-Léon-Richard n'a été aussi marquante que l'amélioration des soins.

Les techniques de radiothérapie étaient à l’époque moins précises qu'elles ne le sont aujourd’hui.

C’est que les avancées technologiques et médicales ont permis des améliorations importantes dans le traitement du cancer ces deux dernières années.

On a de la technologie qui nous permet de diminuer le volume de nos champs de traitement. On traite beaucoup beaucoup moins de tissus sains, ce qui fait en sorte que les gens ont moins d'effets secondaires durant les traitements et à long terme , explique-t-elle.

Quatre semaines de traitement sans effets secondaires

La Dre Linda LeBlanc assure voir de plus en plus de patients qui n’ont que très peu d’effets secondaires, voire aucun dans certains cas.

Édouard Dorion fait partie de cette seconde catégorie.

L’homme du nord-ouest du Nouveau-Brunswick est atteint d’un cancer du poumon et est hébergé à l'auberge Monseigneur-Henri-Cormier pendant qu'il reçoit ses traitements au Centre d'oncologie Dr-Léon-Richard.

Après plus de quatre semaines de radiothérapie et de chimiothérapie, Édouard Dorion se sent en pleine forme.

Édouard Dionne continue donner des cours universitaires à parti de sa chambre à l'auberge Monseigneur-Henri-Cormier.

C'est bizarre. J'ai pas douleur. Je me sens pas malade, malgré que, oui, j'ai un cancer , dit-il.

Édouard Dorion est expert en travail social et en santé mentale. Depuis le début de ses traitements, il n’a pas arrêté de mener ses consultations, ni d’offrir ses cours à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.

Il le fait par visioconférence à partir de sa chambre.

C'est extraordinaire de pouvoir continuer à le faire, puis, c'est aussi quelque chose qui m'a gardé en vie dans le sens d'attaché encore à la vie , résume-t-il.

Des modernisations possibles grâce à l’Arbre de l’espoir

La Dre Linda LeBlanc estime que, sans les campagnes de financement de l’Arbre de l’espoir, le centre n’aurait pas pu se permettre les avancées technologiques et médicales nécessaires pour pouvoir offrir ces traitements bien moins envahissants.

D'ailleurs, grâce à la collecte de fonds de l'organisme, le centre est en train de procéder à sa plus récente modernisation. Les machines de radiothérapie sont en voie d’être adaptées pour permettre de traiter de petites tumeurs au cerveau.

On parle de très petites tumeurs. On veut s'assurer qu'on traite un très petit volume donc il faut s'assurer qu'on puisse bien voir les tumeurs et que la planification soit précise , explique-t-elle.

Ainsi, le centre n’aura plus à rediriger ces patients vers l’Hôpital régional de Saint-Jean, comme c’est le cas actuellement.

Elle espère que le centre pourra commencer à se servir de ces machines modernisées au cours des prochains mois.