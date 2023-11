Un pas de plus vers le retour du train de passagers en Gaspésie

VIA Rail a fait part de son intérêt à offrir un service ferroviaire en Gaspésie, lors d'une rencontre avec la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train passager et la Société des chemins de fer de la Gaspésie, au début du mois de novembre.

On est très encouragés. C’est sûr que ça va prendre du temps encore, mais il faut rester optimiste , croit Gilles Lamy, administrateur pour la Coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train.

Le train de passagers gaspésien ne roulera toutefois probablement pas en 2024, même si le premier tronçon du chemin de fer, qui relie Matapédia à Caplan, est actuellement exploité pour le transport de marchandises.

Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure, président de la société des chemins de fer de la Gaspésie. (Archives)

Selon Éric Dubé, préfet de Bonaventure et président de la Société des chemins de fer de la Gaspésie, le manque de personnel et de voitures ainsi que la réfection nécessaire des gares sont en cause.

Il juge néanmoins que cette rencontre représente une avancée dans le dossier.

On a travaillé bien fort comme région à aller chercher des sommes considérables pour réhabiliter le réseau. On parle de presque 900 millions de dollars. Avec ces investissements qui sont garantis, on peut parler concrètement et sérieusement du fait que oui, l’ensemble du tronçon va être réhabilité en tenant compte des exigences, des besoins du transport de personnes , estime Éric Dubé.

Le gouvernement Legault a annoncé, en juin dernier, la réhabilitation complète du chemin de fer jusqu’à Gaspé pour 2026, pour le transport des marchandises.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a annoncé la réhabilitation du chemin de fer à la gare intermodale de Gaspé, en juin dernier. (Archives)

Des besoins en région éloignée

Gilles Lamy, de la Coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train, réitère la nécessité d'un tel service dans la région. Pour les personnes âgées qui doivent recevoir des services médicaux, à Montréal, Québec ou Rimouski, en ayant le train, tu peux embarquer à bord, dormir jusqu’à Montréal, te réveiller le matin, déjeuner et ensuite aller à tes examens ou chercher des services , illustre-t-il.

Gilles Lamy est membre de la Coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train. (Archives)

Par ailleurs, M. Lamy, qui a été chauffeur de train pendant 35 ans, rappelle que lorsqu'il était offert, le service entraînait des retombées économiques positives pour la région, grâce aux touristes qui prenaient le train pour venir en Gaspésie.

Entre 1998 et 2008, on avait deux tours américains et on emmenait ces gens-là à Percé. [...] Sur 10 ans, on a emmené 24 000 personnes à Percé , relate-t-il.

Le président de VIA Rail, Mario Péloquin, devrait se déplacer à New Richmond au début de l'année 2024 pour rencontrer, de nouveau, les représentants de la coalition. Un déplacement perçu comme un signe encourageant par messieurs Lamy et Dubé.

Cela fait 10 ans que les trains de passagers ne circulent plus dans le sud de la péninsule gaspésienne

Au moment d’écrire ces lignes, VIA Rail n’avait pas donné suite à notre demande d’entrevue.