Une Lamborghini, une Ferrari et une Porsche font partie des véhicules de luxe récupérés par la Police régionale de Halton en banlieue de Toronto après avoir été volés chez des concessionnaires par des individus qui se faisaient passer pour des représentants d'un détaillant automobile, disent les policiers.

La valeur totale des véhicules récupérés en Ontario et aux États-Unis dépasse 1,6 million de dollars, indique le corps policier dans un communiqué.

Trois individus ont été appréhendés et accusés de fraude et de possession de biens volés.

Ouvrir en mode plein écran Trois des véhicules volés qui ont été récupérés par la Police régionale de Halton. Photo : Fournie par la police régionale de Halton

Selon les enquêteurs, les accusés ont visité plusieurs concessionnaires du Sud de l'Ontario, munis de documents de « qualité exceptionnelle » pour mettre la main sur des véhicules de luxe.

La Police régionale de Halton avait lancé une enquête à l'été 2023 appelée Projet de luxe. Le corps policier dit avoir obtenu la collaboration entre autres des autorités américaines (FBI, Homeland Security et police des ports de New York et du New Jersey), de la police de Toronto et de la Police provinciale de l'Ontario pour son investigation.

Nombre des véhicules volés étaient destinés à l'exportation, selon les enquêteurs.

Les policiers ont aussi saisi de l'équipement servant à copier des sceaux de sécurité pour différentes méthodes de paiement.