Agrandissement de l’hôtel Quality Inn de Val-d’Or au coût de 10 M$

L’intérieur de la bâtisse sera rénové et une section de trois étages sera ajoutée. Le nombre de chambres et de suites passera de 82 à 124. Une terrasse sur le toit et des salles de conférence font aussi partie des ajouts.

Derrick Neeposh, président de CREECO, en a fait l’annonce mardi lors de la conférence annuelle du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue.

Les travaux de modernisation de l’hôtel doivent débuter au début de l’année 2024. Le projet d’agrandissement est quant à lui prévu au cours de l’été prochain.

Des cuisines équipées seront aménagées dans certaines chambres. Photo : Gracieuseté : Quality Inn & Suites Val-d'Or/Zone Sismique

CREECO précise que le projet, qui s’inscrit dans une perspective de développement durable, reflète l'influence autochtone et la nature.