Après avoir livré le Complexe Branchaud-Brière et le Centre Slush Puppie, l’organisme Vision multisports Outaouais (VMSO) travaille maintenant sur le développement d’un complexe de deux patinoires sur les terrains de l’École secondaire Hormisdas-Gamelin.

Les glaces actuelles [dans les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers] ont besoin de plus que de l’amour. Elles ont besoin de remplacement , a commenté le président du conseil d’administration de VMSO , Alain Sanscartier.

Ce dernier préfère demeurer prudent lorsqu’on lui demande le coût total du projet et son échéancier. Pour l’instant, le coût total est estimé à 40 millions de dollars, d’où l’importance d’aller chercher une subvention de 20 millions de dollars au sein du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Cette subvention est non négligeable et non négociable pour que le projet voie le jour.

La capacité de VMSO ne change pas, elle est autour de 9 ou 10 millions [de dollars]. On est prêt à foncer , a dit le principal intéressé, précisant que son organisme travaille sur ce projet en collaboration avec la Ville de Gatineau et le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV).

Le projet est déjà à l’ordre du jour du conseil municipal de la Ville de Gatineau, cette semaine.

On a besoin d’une résolution du conseil dans l’appui du projet [...] pour l’inclure dans le cahier de charge qui sera déposé d’ici le 5 décembre , a ajouté M. Sanscartier, qui prévoit recevoir une réponse à la fin du printemps .

En plus des deux patinoires prévues dans ce complexe, l’organisme VMSO n’est pas fermé à l’idée d’ajouter d’autres surfaces qui serviront à la pratique d’autres sports, comme c’est le cas au Complexe Branchaud-Brière, qui a été inauguré en 2013.

L’École secondaire Hormisdas-Gamelin possède déjà une surface synthétique extérieure. Est-ce qu’on serait capable d’aménager un vestiaire et de l’entreposage pour cette surface? Ce sont des choses qui sont évaluées actuellement. Il y a un besoin pour de l’espace de stationnement. Ce sont des décisions à prendre avec la Ville de Gatineau et le CSSCV .

