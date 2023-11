Un bénévole du camp de sans-abri qui était situé devant l'hôtel de ville de Regina critique l'administration municipale pour la gestion de son démantèlement, arguant que la Ville manque de transparence.

Un des bénévoles responsables d'organiser le soutien au campement, Tiro Mthembu, dénonce le fait que plusieurs informations et documents liés au démantèlement du camp à la fin du mois de juillet sont inaccessibles au public.

En effet, plusieurs courriels, notes internes et rapports concernant le camp obtenus par CBC /Radio-Canada grâce à la Loi sur l'accès à l'information ont été expurgés.

D'expurger ces informations, c'est cohérent avec le comportement de la Ville , affirme Tiro Mthembu. Il ajoute que des bénévoles ont demandé l'accès à plusieurs documents sur le processus décisionnel de la Ville par rapport au camp, sans succès.

Dans une note interne datant du 20 juin, le directeur municipal de Regina à l'époque, Barry Lacey, écrit à la mairesse Sandra Masters et au conseil municipal que l'approche de la Ville consistait à prioriser la santé et la sécurité des résidents .

L'administration maintient que des tentes dans un espace public ne sont pas une situation ou une solution acceptable pour les personnes en situation d'itinérance , ajoute-t-il.

La Ville avait installé des clôtures devant l'hôtel de ville après le démantèlement du camp de sans-abri. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Par contre, plusieurs autres documents ont été entièrement expurgés, dont tous les rapports de situation concernant le camp durant ses six semaines d'existence.

Un autre rapport d'évaluation des risques ainsi qu'un échange de courriel entre la directrice municipale Niki Anderson et des membres de l'administration concernant le campement ont aussi été expurgés.

Une collaboration coupée

Lorsque questionnée à savoir si la Ville manquait de transparence dans le dossier du camp de sans-abri devant l'hôtel de ville, la mairesse Sandra Masters assure que non .

La mairesse souligne que des représentants du Service des incendies de la Ville faisaient des visites régulières au camp, que ses résidents étaient autorisés à utiliser les toilettes de l'hôtel de ville et que la Ville a travaillé avec la province pour leur faciliter l'accès à des services sociaux.

La mairesse de Regina, Sandra Masters, estime que la Ville n'a pas manqué de transparence quant à sa décision de démanteler le camp de sans-abri devant l'hôtel de ville. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Or, Tiro Mthembu et plusieurs autres bénévoles se questionnent quant à comment la relation de collaboration entre eux et le Service des incendies s'est détériorée.

Nous communiquions régulièrement et juste avant le démantèlement, il y a eu un changement de posture soudain et le Service ne nous communiquait plus rien , affirme-t-il.

Des risques d'incendie

Dans un échange de courriel entre le 6 et le 7 juillet (en anglais), (Nouvelle fenêtre) le conseiller municipal Bob Hawkins qualifie le camp d'insalubre et de risque d'incendie .

Il demande au chef des pompiers, Layne Jackson, de confirmer qu'il n'y a pas de danger d'incendie dans le camp . Ce dernier répond que les tentes ont des propriétés ignifuges et assure que des inspecteurs du Service des incendies se rendent quotidiennement sur place.

[Les pompiers] m'assurent que selon eux, l'état actuel du site ne constitue pas un risque d'incendie , écrit Layne Jackson.

Toutefois, dans plusieurs réponses écrites envoyées après le démantèlement du camp, le chef des pompiers répète que des feux survenus dans les derniers jours avant le démantèlement et des manquements graves en termes de sécurité incendie observés sur une période d'un peu plus d'un mois ont motivé sa décision.

La Ville a d'ailleurs refusé plusieurs demandes de CBC /Radio-Canada pour obtenir une entrevue avec Layne Jackson.

Le chef des pompiers de Regina, Layne Jackson. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Raluca Tomulescu

Le bénévole Tiro Mthembu estime que cet échange démontre que la manière dont la Ville a décidé de démanteler le campement est problématique. Le risque d'incendie a été utilisé comme une raison politique pour démanteler le campement , lance-t-il.

Il ajoute que la situation de ceux qui habitaient le camp s'est détériorée depuis, mentionnant un feu survenu le mois dernier dans un camp de sans-abri.

C'est une honte que le camp ait été fermé pour prévenir des incendies alors que la communauté est aujourd'hui moins en sécurité.

Avec les informations de Alexander Quon