Le Bas-Saint-Laurent est la région où la valeur des terres agricoles transigées a le plus augmenté en 2022. La Financière agricole du Québec enregistre une hausse de 35 % par rapport à l'année précédente.

Le prix moyen est passé de 3113 $/hectare en 2021 à 4201 $/hectare en 2022.

Hausse de la valeur des terres agricoles transigées Régions Variation de 2021 à 2022 Bas-Saint-Laurent 35 % Montérégie ouest 30 % Mauricie 28 % Outaouais 25 % Saguenay–Lac-Saint-Jean 22 % Source : Financière agricole du Québec

D'autres régions, comme l'Abitibi-Témiscamingue, l'Estrie et Chaudière-Appalaches, ont pour leur part connu des baisses de valeur. Résultat : on recense une variation de seulement 0,4 % à travers la province.

Publicité

La valeur des terres agricoles vendues dépend de plusieurs facteurs, dont l'étendue des superficies transigées, les caractéristiques du sol et leur localisation.

Parmi les transactions compilées à l'échelle de la province, 9 % ont eu lieu au Bas-Saint-Laurent.

Le président de la Fédération de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent, Cédric Saint-Pierre, précise que dans les dernières années, la valeur des terres agricoles a connu une hausse annuelle de l'ordre de 10 %. Or, depuis un an, le prix des terres agricoles a bondi de 35 %.

Selon lui, l'étalement urbain ou industriel, la demande accrue pour les terres ainsi que la spéculation expliquent cette importante hausse.

Les terres qui se vendent à des prix très faibles, il n'y en a plus beaucoup , commente-t-il en entrevue à Info-réveil.

Publicité

M. Saint-Pierre rappelle que seulement 2 % du territoire québécois est composé de terres agricoles. Le premier besoin essentiel de toute la population est de se nourrir. Si on continue de perdre ces terres à des vocations qui ne sont pas agricoles, c'est notre garde-manger qui va en souffrir , martèle-t-il.

Vers une meilleure protection des terres agricoles?

Le gouvernement provincial a lancé une vaste consultation publique pour réformer le régime de protection du territoire agricole. Québec n'a pas réformé la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles depuis sa création en 1978.

Il y a de nombreuses failles dans cette loi qui permettent de dézoner des terres un peu trop facilement , estime Cédric Saint-Pierre. C'est le temps qu'on fasse de quoi.

Ça va prendre de la réglementation plus stricte assez rapidement et de la volonté politique de notre gouvernement provincial pour essayer […] d'au moins maintenir ce qu'on a présentement.

Des organismes du milieu agricole ont d'ailleurs annoncé lundi qu'elles unissaient leurs forces pour assurer la protection des terres et des activités agricoles au Québec en créant l'Alliance SaluTERRE.

Nos terres cultivables disparaissent sous le béton au nom du développement industriel ou de l’étalement urbain. Résultat? On perd une ressource stratégique rare et non renouvelable dont la fonction essentielle est de nous nourrir , déplorent ses membres.

Parmi ses objectifs, l'alliance veut améliorer la santé des sols agricoles, préserver leur fonction nourricière et assurer l'accessibilité des terres pour la relève agricole.

La création de l'Alliance SaluTERRE survient au moment où le nombre de propriétaires de terres agricoles qui ne sont pas agriculteurs se multiplie au Québec.

L’analyste en système alimentaire et agronome d’Équiterre, Carole-Anne Lapierre, fait valoir l'urgence d'agir. L'organisme dirige cette coalition.

Le rythme auquel on perd des terres s'est accéléré et la hausse de prix des terres aussi , souligne-t-elle au microphone de l'émission Même fréquence. C'est dur de rentabiliser une terre agricole quand les prix explosent comme ça.

Une nouvelle coalition pour éviter la destruction des terres agricoles.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Même fréquence. Une nouvelle coalition pour éviter la destruction des terres agricoles ÉMISSION ICI PREMIÈRE Même fréquence Écouter l’audio (Une nouvelle coalition pour éviter la destruction des terres agricoles. 12 minutes 41 secondes) Durée de 12 minutes 41 secondes 12:41

L'alliance milite pour une plus grande résilience et capacité à se nourrir localement. On pense que c'est important pour assurer notre sécurité alimentaire. C'est maintenant qu'on doit agir , dit-elle.

Au Bas-Saint-Laurent, des voix se sont élevées le mois dernier pour dénoncer l'acquisition de terres agricoles dans la MRC de La Mitis par des investisseurs étrangers sans pour autant les exploiter.