L’idée d’instaurer une « taxe à l’imperméabilisation des sols » à Sherbrooke, qui s'appliquerait notamment aux terrains asphaltés commerciaux et industriels, a été soulevée lors d’une de deux journées d’étude budgétaire organisées la semaine dernière.

On parle d’une taxe pas directement à l’asphalte, mais à l’imperméabilisation des sols. Ça, c’est parce qu’une fois que le sol n’est pas perméable, on l’a vu, avec les inondations de ce printemps, c’est quelque chose qui met de la pression sur notre système. On essaie de combiner des gestes solides et concrets pour l’environnement en même temps qu’aller chercher des revenus pour relever de nouveaux défis , a expliqué le maire suppléant, Raïs Kibonge, au micro de Par ici l’info.

Une telle taxe permettrait de toucher environ 2M $, selon les estimations de la Ville. Il faut se rappeler qu’on essaie de combler l’équivalent d’un 4,9 à 5 M$ de dollars pour atteindre l’équilibre budgétaire. Pour ce faire, on a plusieurs mesures , précise le maire suppléant. L’avenue qu’on essaie de prendre en ce moment, au conseil municipal, c’est d’avoir de nouvelles sources de revenus. On n’essaie pas de taxer pour taxer, mais de trouver de nouvelles sources de revenus qui nous appuieraient dans notre lancée de poser des gestes concrets contre les changements climatiques.

D'autres mesures à l’étude incluent entre autres une éventuelle redevance sur certaines tailles de piscines, et des augmentations tarifaires pour les stationnements, indique-t-il.

Sherbrooke songe à taxer l'asphalte : entrevue avec Raïs Kibonge.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Par ici l'info. Sherbrooke songe à taxer l'asphalte : entrevue avec Raïs Kibonge ÉMISSION ICI PREMIÈRE Par ici l'info Écouter l’audio (Sherbrooke songe à taxer l'asphalte : entrevue avec Raïs Kibonge. 8 minutes 34 secondes) Durée de 8 minutes 34 secondes 8:34

On [travaille sur] le coffre à outils pour élargir ce qu’on est capable de faire tout en gardant l’équilibre pour les citoyens et les entrepreneurs.

Aucune décision n’a encore été rendue dans ce dossier. On continue à prendre des propositions. On est en étude budgétaire. Tout sera bouclé seulement vers la fin de l’année , soutient Raïs Kibonge.

On regarde aussi dans notre cour ce qui peut être réduit, diminué, reporté. Une fois que cela est dit, le conseil essaie de décider à la majorité la meilleure décision pour tout le monde.

Il se dit tout de même optimiste devant l'état des finances de Sherbrooke. J’ai vu où on est parti. Il faut quand même se rappeler qu’au mois d’août, on parlait d’un manque à gagner de 17 M$ environ. Là, on a réussi à faire quasiment un tour de force en réduisant ça à 4,9 M$.

Plus de détails à venir