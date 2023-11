Le Groupe Nero Bianco achète Panda

Une importante transaction survient dans le monde de la chaussure québécoise : le Groupe Nero Bianco, propriétaire de Club Chaussures, acquiert l'entreprise Panda.

Créée en 1947, Panda compte 21 boutiques à travers le Québec avec les enfants comme clientèle.

Les employés de Panda, une centaine de personnes, conserveront leur poste et leur ancienneté, a fait valoir le Groupe Nero Bianco, dans un communiqué de presse lundi.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Nous sommes fiers d’assurer la pérennité de Panda, une entreprise qui grandit avec les familles québécoises depuis quatre générations et qui, heureusement, demeure une propriété 100 % québécoise, indique Jean-François Transon, président du Groupe Nero Bianco. Pour la clientèle, cette transaction se traduira par une offre de chaussures bonifiée en magasin, autant chez Panda que chez Club Chaussures , souligne Jean-François Transon, président du Groupe Nero Bianco.

Le nouvel acquéreur compte faire cohabiter des espaces-boutique Panda à l'intérieur des Clubs Chaussures déjà existants.

Le groupe Nero Bianco compte maintenant 55 boutiques à travers le Québec et à l'extérieur de la province. Son siège social est situé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et compte plus de 330 employés.