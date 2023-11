D'une MRC à une autre, la réalité des Nord-Côtiers est très différente, selon le dernier portrait socioéconomique dressé par l'Institut de la statistique du Québec. Le rapport permet de constater les nombreux contrastes qui existent dans le territoire, principalement en ce qui concerne la croissance et le vieillissement de la population.

Le Panorama des régions, publié annuellement par l'Institut de la statistique du Québec, aborde entre autres la démographie, le logement, la diplomation et le PIB des différentes régions de la province.

Selon ce rapport, presque toutes les régions du Québec ont vu leur population augmenter en 2021-2022. La Côte-Nord fait exception : c’est la seule région où la population a diminué.

Dans tout le Québec, cinq MRC ont vu leur population baisser en 2021-2022, et trois d’entre elles se trouvent sur la Côte-Nord.

Publicité

C'est dans la MRC de Caniapiscau que la baisse est la plus importante, avec une diminution de 13,7 personnes par tranche de 1000 habitants.

La Haute-Côte-Nord perd 6,5 personnes pour 1000 habitants, et Sept-Rivières, 1,4 personne pour 1000 habitants.

Les MRC de Manicouagan, de la Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent voient quant à elle leur population augmenter.

À Caniapiscau, le déclin est particulièrement marqué, ce qui contraste avec le bilan positif de la Minganie , commente la coordonnatrice à l'Institut de la statistique du Québec, Marie-Hélène Provençal, à Bonjour la Côte, lundi.

Le 15e Panorama des régions du Québec.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Le 15e Panorama des régions du Québec ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Le 15e Panorama des régions du Québec. 7 minutes 43 secondes) Durée de 7 minutes 43 secondes 7:43

Caniapiscau, une MRC hors norme

La MRC de Caniapiscau se démarque également d'autres façons : sa population est particulièrement jeune et aisée.

En analysant l’âge de sa population, on peut conclure que les travailleurs qui y vivent quittent la MRC une fois arrivé l’âge de la retraite.

En effet, on y trouve à la fois la plus forte proportion d'individus âgés de 20 à 64 ans du Québec et la plus basse part des 65 ans et plus.

Ouvrir en mode plein écran Le taux de propriété est à la baisse pour la première fois depuis 1971. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Un autre extrême est atteint dans cette partie de la Côte-Nord : le PIB y est le plus élevé de la province, et de loin , affirme Marie-Hélène Provençal. C'est vraiment impressionnant.

Publicité

ArcelorMittal est le plus grand employeur de la région et assure des salaires élevés à ses 2500 employés.

Des extrêmes en économie et en emploi

Après avoir subi une des plus fortes baisses de son PIB en 2020 en raison de la crise sanitaire, la Côte-Nord est maintenant la région qui connaît la plus forte croissance.

C'est d'ailleurs dans la région qu'on trouve à la fois le revenu disponible par habitant le plus élevé du Québec — toujours dans Caniapiscau — et l'un des plus faibles de la province — en Haute-Côte-Nord.

Finalement, les Nord-Côtiers qui ne détiennent aucun diplôme sont de moins en moins nombreux. La région reste, malgré tout, une de celles où on compte le plus de personnes sans diplôme et le plus faible taux de diplômés universitaires.