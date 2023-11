Cinq organisations – Équiterre, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, Protec-Terre et Vivre en ville – unissent leurs forces pour créer l'Alliance SaluTERRE, un regroupement qui vise à protéger les terres agricoles et à favoriser la relève dans un domaine soumis aux aléas du marché et aux catastrophes climatiques.

Dans leur annonce transmise par voie de communiqué, les membres de cette nouvelle alliance soutiennent que nos terres cultivables disparaissent sous le béton au nom du développement industriel ou de l'étalement urbain .

On perd une ressource stratégique rare et non renouvelable dont la fonction essentielle est de nous nourrir , ajoute-t-on.

En entrevue à Midi info, sur les ondes d'ICI Première, la présidente de la FRAQ , Julie Bissonnette, a réclamé la création d'un observatoire du domaine agricole.

Publicité

En ce moment, on ne sait même pas qui est propriétaire des terres, combien de transactions sont effectuées , a-t-elle affirmé.

Aux yeux de Mme Bissonnette, il est essentiel de protéger et de préserver les terres agricoles, qui ne représentent que 2 % de la superficie du Québec .

La mission de l'Alliance, c'est de conscientiser la population et les élus à propos de l'importance [de la préservation des terres]. Et d'être conscients que le garde-manger du Québec est en danger , a-t-elle ajouté.

Une tempête parfaite?

Les composantes de ce vaste problème sont déjà connues : en plus de la raréfaction des terres agricoles, grignotées par les développements urbains et l'étalement des villes, la relève se fait particulièrement rare en raison du prix souvent exorbitant des terres agricoles.

Pire encore, la production agricole étant forcément assujettie aux conditions météorologiques, la multiplication des événements climatiques extrêmes vient saper la capacité de productivité des agriculteurs. L'été dernier, de nombreux producteurs maraîchers ont perdu de vastes pans de leurs récoltes en raison des pluies abondantes.

Les denrées sont de plus en plus rares. À l'échelle mondiale, c'est très préoccupant. Et les changements climatiques, ça n'ira pas en s'améliorant.

L'Alliance affirme par ailleurs disposer d'un appui conséquent de la population, surtout dans la foulée des impacts délétères de la crise climatique sur la production agricole.

Publicité

Dans la foulée de l'annonce de la création de ce regroupement, un sondage commandé par les membres de ce groupe a justement indiqué que 74 % de la population québécoise juge qu'il est urgent d'intervenir afin d'assurer la protection des terres agricoles convoitées pour le développement résidentiel et industriel .

Le coup de sonde indique aussi que 69 % des répondants croient qu'il faut freiner l'étalement urbain en favorisant la construction de zones déjà habitées .