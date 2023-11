Le spectacle hommage à Pink Floyd sera de nouveau présenté à Alma en 2024

La Place Festivalma recevra The Australian Pink Floyd Show (TAPFS) le 16 juin prochain.

Ce groupe hommage, reconnu partout dans le monde, s’était produit au Centre Mario-Tremblay en 2022.

Ses interprétations des succès du célèbre groupe britannique lui ont permis de vendre plus de 4 millions de billets depuis ses débuts en 1988.

Des spectacles ont été présentés en Europe, au Royaume-Uni, au Canada et en Amérique du Sud.

Le second passage de la formation à Alma s’inscrit dans la tournée The First Class Travelling Set , qui présente un spectacle haut en couleur avec des éléments vidéos et des lasers.

Après le succès de leur passage en 2022, il était naturel pour nous de collaborer avec Evenko afin que la tournée puisse arrêter à Alma de nouveau, mais à l'extérieur cette fois-ci , a indiqué la directrice générale de Festivalma, Julie Deschênes.

Les billets seront mis en vente, le vendredi 17 novembre à 10 heures.