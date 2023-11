Les espoirs de revoir une épicerie à Saint-Lazare s’évanouissent

Le village de Saint-Lazare, au Manitoba, n’a plus d’épicerie depuis bientôt deux ans. La propriétaire du bâtiment Haney Grocery & Deli, Melinda Hainey, avait jusqu’à jeudi dernier pour payer ses impôts fonciers, sans quoi le bâtiment aurait été vendu au plus offrant.

L’épicerie et la station-service les plus proches se trouvent au village voisin, Birtle, à 20 kilomètres de Saint-Lazare.

La Corporation de développement communautaire ( CDC ) P’tite Fourche espérait profiter de cette vente aux enchères pour faire l’acquisition du bâtiment.

Le président de la CDC P’tite Fourche, Richard Fiola, explique que l'idée était de rouvrir l'épicerie locale qui est fermée depuis décembre 2021. Offrir d'abord un dépanneur avec possiblement une station-service dans une phase 2 .

Richard Fiola affirme que l'absence d'une épicerie dans la communauté pèse lourd sur certains habitants de Saint-Lazare.

La CDC a cependant été avisée le 8 novembre que le bâtiment ne sera plus mis aux enchères , car la propriétaire de l’édifice a fait un paiement.

C’est une déception face à la relance possible de notre communauté, tant pour les résidents que pour les gens qui passent par Saint-Lazare.

Le 24 octobre dernier, la CDC P’tite Fourche a reçu une subvention sous condition de 42 500 $ de la part du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba ( CDEM ) pour rénover le bâtiment en vue d’y ouvrir un magasin d’alimentation. La date d’ouverture prévue était le 31 mars 2024.

L'épicerie Haney à Saint-Lazare est fermée depuis décembre 2021.

Pour pouvoir accéder à la subvention, la CDC devait, dans un premier temps, devenir propriétaire de l’édifice.

Le projet d’épicerie de la CDC faisait partie des quatre projets sélectionnés pour le Manitoba dans le cadre du Fonds de développement économique francophone des Prairies ( FDÉFP ), un programme de financement ayant pour objectif de favoriser et d’appuyer financièrement des projets conçus et réalisés par et pour les communautés francophones dans l’Ouest canadien.

Étant donné l’échec du projet d’acquisition, l’enveloppe de 42 500 $ sera redistribuée aux trois autres projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du FDÉFP .

La rue Main, à Saint-Lazare, compte plusieurs immeubles vacants. Ce sont les vestiges d'une rue commerciale auparavant vivante, selon les résidents du village.

Même s'il y a beaucoup d'immeubles vacants sur la rue Main, peu de bâtiments sont à vendre à Saint-Lazare.

Selon Richard Fiola, mis à part l’édifice appartenant à madame Haney, un seul autre bâtiment commercial pouvant recevoir une épicerie est à vendre à Saint-Lazare. Il s’agit d’un bâtiment qui compte deux locaux. L’un des locaux est loué au bureau de poste, alors que le second local est vacant.

Ils demandent 179 000 $, c’est bien au-delà des subventions possibles et de la situation financière de la CDC , affirme M. Fiola.

Compter sur la générosité des voisins

Imane Hasdi est enseignante en troisième, quatrième et cinquième année. Originaires du Maroc, elle et son mari ont emménagé à Saint-Lazare en avril.

Comme ils n’ont pas encore de voiture, ils doivent souvent compter sur la générosité et le bon vouloir de leurs voisins pour faire leurs courses.

J’ai beaucoup de chance, les gens du village proposent toujours leur aide. Je n’ai pas besoin de demander. Pour l’épicerie, je n’ai qu’à envoyer un texto à une collègue et le lendemain je l’aurai , affirme Imane Hasdi.

Imane Hasdi n'a pas de voiture, elle se déplace donc à pied au village.

Elle affirme qu'avoir une épicerie au village aurait été un grand soulagement .

Parfois tu te gênes de demander à chaque fois, tu sais que les gens ont leurs propres responsabilités. Jusqu’à maintenant, on dépend des gens pour tout , relate-t-elle.

Richard Fiola affirme qu'Imane Hasdi et son mari ne sont pas les seuls à faire face à cette situation.

C'est aussi pour les personnes âgées qui sont au village et ne sortent à peu près pas. Elles pourraient aller faire leurs petites courses , estime-t-il.

C'est très incommodant, même pour les gens qui ont des voitures. Quand tu fais un plat, qu’il te manque un ingrédient de base, du pain, ben il faut que tu fasses 20 kilomètres pour aller en chercher à Birtle. Tu n’as peut-être pas prévu dans ta semaine de faire une épicerie à ce moment-là, mais t'as pas le choix , ajoute-t-il.

La fin d’un commerce centenaire

Avant d'être baptisée Haney Grocery & Deli, l’ancienne épicerie de la communauté a porté le nom de son ancien propriétaire Jules Decorby pendant plus d’un siècle. Ce dernier avait fondé l’épicerie en 1906. Il a ensuite passé le flambeau à son fils Robert, qui a, à son tour, cédé les rênes du commerce à son fils Benoit Decorby.

Benoit Decorby a réalisé, en 2015, qu'il n’était plus en mesure de gérer son magasin et il n'avait pas d'enfants pour assurer sa succession.

Les neveux, nièces, personne ne voulait reprendre le magasin , dit Benoit Decorby. C’est ainsi qu’il a vendu l’entreprise familiale à Melinda Haney.

C’est triste de voir ça fermer.

Selon Benoit Decorbv, la fermeture de l’épicerie en 2021 a aussi représenté un pan de l’histoire familiale qui s’éteint.

En plus des reliques du magasin familial qu’il conserve dans son garage, Benoit Decorby garde de bons souvenirs de ses jours à titre d’épicier du village.

Benoit Decorby a encore plusieurs reliques du commerce familial dans son garage.

«Ça, c'est les comptes. Tout le monde qui ont pas payé encore», déclare Benoit Decorby en riant.

Benoit Decorby regrette de voir le commerce qui a appartenu à sa famille pendant plus d'un siècle fermé.

Un ancien écriteau de l'épicerie sur le garage de Benoit Decorby.

Ce que j’aimais le plus c’était aller en campagne, amener l’épicerie et parler aux vieux. C’était bien intéressant , se souvient-il.

Radio-Canada a tenté de contacter Melinda Haney, mais cette dernière n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.