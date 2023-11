Le militant franco-ontarien Jean-Louis Schryburt n’est plus

Le militant franco-ontarien d’Ottawa Jean-Louis Schryburt est décédé, samedi soir.

Originaire d’Ottawa, M. Schryburt a travaillé dans le domaine de l’éducation, notamment comme enseignant au primaire dans la région d’Ottawa et plus tard, en tant qu’agent de supervision dans le nord de la province. Retraité depuis 2003, il a également été très actif dans le milieu communautaire, intervenant dans de nombreux dossiers francophones.

M. Schryburt a notamment œuvré au sein du Comité consultatif de langue française du Conseil scolaire d’Ottawa, au Comité consultatif sur les services en français de la Ville d’Ottawa et au Comité d’évaluation des projets pour aînés de Nouveaux Horizons. Il a aussi été président fondateur du Centre de santé du Témiscamingue.

Au sein de l'Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO), il a été très actif dans les domaines de l’accueil et des services aux personnes immigrantes.

Président de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) pour la région d’Ottawa, il a aussi été actif dans le développement d'une émission de radio et de télévision en français pour les aînés francophones avec TV Rogers.

En 2013, il a reçu le prix Margaret-Griffiths, créé en reconnaissance de l’apport de Mme Griffiths au bénévolat et qui est remis à une personne âgée bénévole qui, comme elle, a beaucoup contribué à l’amélioration de la qualité de vie des aînés à Ottawa.

La francophonie ontarienne lui rend hommage

Impliqué dès la première heure dans le dossier de la création de la Maison de la francophonie d’Ottawa, dans l’ouest de la ville, dont il est un des membres fondateurs, il était un homme doux et humble , témoigne Ronald Bisson qui a travaillé avec lui sur ce projet.

J’ai rarement vu une personne donner autant pour sa communauté. Jean-Louis était un fervent partisan du par et pour, un fervent croyant qu’on progresse en faisant de petits pas, mais sans jamais s'arrêter. [...] Il connaissait tout le monde et il a travaillé au tout début pour faire lever des fonds. Ça nous a beaucoup aidés.

C’est une immense perte. On perd un autre géant.

La Maison de la francophonie d'Ottawa a d'ailleurs publié un hommage à M. Schryburt sur Facebook.

La soirée du 11 novembre 2023 restera gravée dans nos cœurs, marquant une perte incommensurable pour notre Maison et pour la francophonie. [...] Jean-Louis a laissé une empreinte exceptionnelle sur notre Maison, contribuant de manière remarquable à sa croissance et à son succès. Son dévouement, son expertise et sa vision ont tracé un chemin indélébile dans notre parcours. En tant que collègue et ami, Jean-Louis a su inspirer et influencer positivement chacun d'entre nous. [...] La disparition de Jean-Louis laisse un vide profond, mais nous nous engageons résolument à perpétuer l'héritage qu'il nous lègue. Sa passion, son engagement et son esprit visionnaire resteront une source d'inspiration pour nous tous.

De son côté, l' ACFO Ottawa a réagi dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada, partageant sa profonde tristesse à la suite du décès.

Militant franco-ontarien de la première heure, depuis des décennies, M. Schryburt a été de plusieurs combats pour l'avancement de la cause francophone en Ontario. Nous nous souvenons aujourd'hui particulièrement de l'implication de M. Schryburt auprès de nous, à l' ACFO Ottawa, lorsqu'il a été directeur général de 2005 à 2007. Outre la direction de notre organisme, M. Schryburt a été aussi actif dans le milieu scolaire franco-ontarien, auprès des aînés francophones et de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Nul doute que M. Schryburt nous manquera, mais son legs communautaire continuera à se faire sentir.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a également publié un hommage sur Facebook.

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Louis Schryburt, une figure éminente de notre communauté. Son engagement et sa vision exceptionnels ont marqué la Maison de la francophonie d'Ottawa.

Avec les informations de Benjamin Vachet