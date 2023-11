Les tarifs d’électricité variables, ça marche? Oui et non, montre l’exemple de l’Ontario

Le programme ontarien des tarifs d'électricité résidentiels qui varient, selon l'heure, aura 20 ans l'an prochain. L'initiative a mené à une baisse « modeste » de la demande, dit la Commission de l'énergie, alors que les économies pour les abonnés sont de quelques dollars par mois, au plus. Voici pourquoi.

Je donnerais un B [au gouvernement] pour l'idée, mais un C ou un D pour la mise en place du programme , affirme le professeur d'économie Ross McKitrick de l'Université de Guelph.

Il est d'accord avec le rapport publié par l'ancienne vérificatrice générale de l'Ontario Bonnie Lysyk en 2014.

Selon elle, le précédent gouvernement libéral a surestimé les avantages de la tarification variable lancée en 2004, en plus de dépenser 400 millions de dollars de plus que prévu (total : 1,4 milliard) pour l'installation des compteurs intelligents nécessaires afin de mesurer la consommation d'électricité en temps réel.

Le principe des tarifs variables est simple : l'abonné paie un prix plus élevé en période de pointe, l'objectif étant de l'inciter à réduire sa consommation durant ces heures.

Le hic : les ménages ne peuvent pas déplacer leur consommation d'électricité si facilement, souligne le professeur McKitrick.

Les gens ne vont pas se lever à 3 h du matin pour faire la lessive et regarder la télé.

C'est sans parler des appareils, comme le réfrigérateur et le réservoir d'eau chaude, qui consomment de l'électricité toute la journée.

Comparaison du prix de l’électricité pour un abonné résidentiel (avril 2022) Ville Prix moyen (¢/kWh) Montréal 7,59 Winnipeg 10,24 Vancouver 11,39 Ottawa 12,94 St-Jean (T-N-L) 13,76 Toronto 13,88 Regina 16,51 Calgary 19,94 New York 36,03 San Francisco 41,29 Source : Hydro-Québec

Tarification variable Par défaut, les abonnés en Ontario paient un tarif qui varie selon trois périodes (ces heures et tarifs changent en été). Période creuse (8,7 ¢/kWh) : 19 h à 7 h du lundi au vendredi; en tout temps le week-end

Période médiane (12,2 ¢/kWh) : 11 h à 17 h du lundi au vendredi

Période de pointe (18,2 ¢/kWh) : 7 h à 11 h et 17 h à 19 h du lundi au vendredi

Cibles ratées

L'ancien gouvernement libéral en Ontario s'était fixé pour cible de réduire la demande de pointe de 1350 MW avant 2007, suivie de réductions supplémentaires de 1350 MW avant 2010 et de 3600 MW d’ici 2025.

Le réseau ontarien est particulièrement sollicité en été à cause de la climatisation.

Or, notait l'ancienne vérificatrice Lysyk dans son rapport en 2014, l'installation des compteurs intelligents n'était pas achevée en 2007, et, en 2010, ce ne sont pas tous les abonnés qui étaient passés à la tarification variable.

La consommation d'électricité a augmenté de 100 MW de 2004 à 2010 dans la province. Toutefois, selon le ministère de l'Énergie, la demande de pointe avait diminué d'environ 1800 MW, en date de décembre 2010.

Dans un rapport publié en 2013, la Commission de l'énergie de l'Ontario faisait état d'une baisse qu'elle qualifiait de « modeste » de la demande grâce aux tarifs variables, soit une réduction de 3,3 % de la consommation d’électricité en période de pointe en été, l'équivalent de 179 MW. (En guise de comparaison, la centrale au gaz naturel Portlands à Toronto a une capacité de 550 MW).

Une autre évaluation publiée en 2016 par la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité chiffrait la baisse à 3,26 % avant 2012, mais l'impact estimé avait fondu à 1,18 % en 2014. Aucune autre évaluation du genre n'a été faite depuis.

L'ancien ministre libéral de l'Énergie Dwight Duncan continue à défendre le programme de tarification variable qu'il a lancé en 2004.

L'ancien ministre libéral de l'Énergie Dwight Duncan continue néanmoins à défendre son initiative.

1 % [de conservation], ça peut paraître minime, mais c'est beaucoup. À l'époque, on passait à un fil du délestage et de pannes intermittentes.

On était 10 à 15 ans en avance sur notre temps , ajoute-t-il, accusant l'ancienne vérificatrice Lysyk d'avoir eu une dent contre son gouvernement.

La tarification variable a, selon lui, donné plus de flexibilité à la province, alors qu'elle cherchait à bonifier la production d'électricité au gaz naturel, notamment. Il souligne que l'Ontario ne peut pas compter sur de vastes ressources hydroélectriques au coût de production peu élevé comme au Québec.

L'ex-ministre admet toutefois ceci : On n'a pas bien expliqué aux gens [comment fonctionne la tarification variable].

Hydro-Québec ne dit pas non L'Ontario demeure la province la plus avancée au pays en matière de tarification variable. Le Québec emboîtera-t-il le pas? Hydro-Québec répond que toute modification relative aux tarifs devrait être entérinée par la Régie de l’énergie du Québec , ajoutant que la société a instauré des options de tarification dynamique au cours des dernières années. Le Québec devrait d'abord aider davantage les ménages pour qu'ils puissent rendre leur maison plus écoénergétique, selon Jean-François Blain, analyste indépendant à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS). Il faut commencer par régler le problème des vieilles habitations , dit-il. Sinon on va causer un préjudice financier important à des ménages qui sont déjà à la limite de leur capacité de dépenser avec l'inflation.

Économies de 5 $

Les frais liés à la consommation d'électricité représentent en général la moitié seulement des charges sur la facture d'électricité d'un abonné résidentiel en Ontario.

Rapport après rapport, la Commission de l'énergie de l'Ontario note que bien des abonnés peinent à comprendre leur facture d'électricité.

Lors de projets-pilotes menés par la Commission en 2018-2019, nombre de participants se plaignaient également du fait que les économies obtenues en échange de leurs efforts de conservation étaient minimes.

Il faut savoir que l'électricité utilisée représente seulement la moitié des charges en général sur la facture d'un abonné. Le coût de distribution du courant (livraison) est souvent plus élevé.

Un abonné qui réduirait par exemple sa consommation d'électricité de 30 % en période de pointe n'aurait droit qu'à une économie d'environ 5 $ par mois, note la firme de consultants Guidehouse dans un rapport préparé pour la Commission de l'énergie en 2020.

Combien d'efforts va déployer un abonné pour épargner moins d'argent par mois que le prix d'un café [au Starbucks]?

Le gouvernement provincial offre par ailleurs une remise de 19,3 % sur les factures d'électricité. Cette mesure vise à alléger le fardeau des ménages, mais les contribuables subventionnent ainsi indirectement ceux qui consomment le plus d'électricité, souligne Jean-Thomas Bernard, professeur d'économie à l'Université d'Ottawa.

Les tarifs d'électricité résidentiels sont plus élevés en général en Ontario qu'au Québec et au Manitoba, notamment.

Un tarif de pointe plus élevé?

Pour le professeur Jean-Thomas Bernard, l'intention du programme des tarifs variables est bonne , mais il faudrait, selon lui, un écart plus grand entre le prix de pointe et celui en période creuse pour inciter davantage d'abonnés à modifier leurs habitudes.

Pour lui, l'écart devrait passer du double à un prix 3 à 4 fois plus élevé en période de pointe.

Si l'écart [de prix] est plus grand, on va attendre au moment d'aller au lit pour appuyer sur le bouton du lave-vaisselle [et payer le plus bas tarif].

L'ancien ministre Duncan admet que la question mérite d'être évaluée plus en profondeur.

Jean-Thomas Bernard, professeur d'économie à l'Université d'Ottawa, pense que l'écart devrait être plus grand entre le tarif de pointe et celui en période creuse.

De son côté, le professeur McKitrick croit qu'il faut éviter de pénaliser les abonnés qui consomment de l'électricité lorsqu'ils en ont besoin durant la journée. Selon lui, l'objectif de toute tarification devrait être de couvrir le coût de production de l'électricité, pas de faire des gains.

L'ancienne vérificatrice Lysyk et la Commission de l'énergie identifient un autre enjeu dans leurs rapports : le tarif de période creuse commence à 19 h, alors que la demande en énergie est toujours élevée à cette heure-là. Avant 2011, la période de pointe s'étendait jusqu'à 21 h.

Keith Brooks, directeur de programmes pour l'organisme Environmental Defence, affirme toutefois que le gouvernement pénaliserait les ménages qui vaquent à leurs occupations normales, s'il revenait à l'heure de 21 h.

Selon lui, la tarification variable demeure utile pour inciter, par exemple, les abonnés à limiter l'utilisation de la climatisation en période de pointe en été. Il aimerait aussi voir la province investir davantage dans la conservation d'énergie.

L'Ontario devrait offrir, pense-t-il, plus d'argent aux abonnés qui font, par exemple, isoler leur maison ou qui se font installer une thermopompe, plus écoénergétique que leur fournaise. Plus c'est économique pour les gens [de faire ces rénovations], plus il y aura de ménages qui le feront , explique-t-il.

Le gouvernement Ford se défend

Le ministre ontarien de l'Énergie, Todd Smith, n'a pas voulu nous accorder une entrevue.

Sans répondre directement à nos questions sur les tarifs variables, son attaché de presse Michael Dodsworth affirme par courriel que le gouvernement Ford a redonné aux Ontariens le contrôle de leur facture d'électricité en les laissant choisir le plan tarifaire qui marche le mieux pour eux .

Depuis 2020, les abonnés peuvent en effet opter pour un tarif d'électricité fixe, mais ils doivent en faire la demande auprès de leur distributeur de courant. À l'heure actuelle, environ 8 % des abonnés l'ont fait (le tarif est de 10,3 cents/kWh pour les 1000 premiers kWh, puis 12,5 cents).

Par ailleurs, la province a lancé cette année un tarif « très bas » de nuit à 2,8 cents/kWh (23 h à 7 h), ciblant en particulier les propriétaires de véhicules électriques qui veulent les recharger durant la nuit.

En plus de rendre la vie plus abordable, les tarifs variables et le très bas tarif de nuit incitent les familles à déplacer leur consommation d’électricité en dehors des heures de pointe ou durant la nuit.

Moins de 3400 abonnés ont opté pour le nouveau plan tarifaire de nuit, alors que la Commission de l'énergie prévoyait une fourchette de 23 000 à 318 000 participants.

La Commission souligne que l'initiative est encore nouvelle, mais le fait que le prix de pointe pour ce plan est de 28,6 cents/kWh (16 h à 21 h) dissuade peut-être aussi les abonnés, selon le professeur McKitrick.

De son côté, le NPD presse le gouvernement Ford de fournir gratuitement une thermopompe à tous les ménages, en plus de leur offrir des prêts sans intérêt pour des rénovations écoénergétiques à leur maison.