Le projet d’usine BASF à Bécancour serait abandonné

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon affirme que le projet d'implantation d’une usine du géant allemand BASF dans le parc industriel et portuaire de Bécancour ne verrait pas le jour.

Sur les ondes de Radio-Canada, le ministre mentionne ne pas avoir eu de discussion avec l’entreprise depuis un petit bout de temps. BASF comptait construire une usine pour la fabrication de cathodes. Ce qu'on voit depuis deux ans, c'est que l'industrie voit que les fabricants ou les assembleurs de véhicules font intégrer les cellules et les cathodes dans leur offre. Il cite en exemple GM et Ford qui vont produire leurs propres cathodes pour leurs véhicules. Northvolt sera également autonome dans la production de cathodes. On a trois [fabriquants de cathodes]. Honnêtement on en a assez parce qu'il y a tellement de projets dans la filière batterie [à l’étude] présentement. Ce ne serait pas mauvais d'avoir une diversification , observe-t-il.

Le ministre ajoute vouloir s’entendre avec l’entreprise pour la question du terrain qu’elle avait réservé dans le parc industriel et portuaire de Bécancour.

Un projet qui soulève des inquiétudes

Les inquiétudes continuent de se manifester à la suite de l’annonce de l’implantation de TES Canada à Shawinigan. L’entreprise privée compte construire une centaine d’éoliennes dans un rayon de 30 kilomètres. Certains craignent une nouvelle forme de privatisation de l’électricité. Pierre Fitzgibbon réitère que ce projet ne contrevient pas à la loi. On ne peut pas faire de l'auto-production et assumer ou vouloir qu’Hydro-Québec l’achète. Ce qu’on va voir peut-être, c’est que si on a de la production excédentaire de la part de TES, est-ce qu'Hydro-Québec serait intéressé à l'acheter? Ça présentement, c'est pas permis, mais on va voir les enjeux dans le futur, parce qu’Hydro-Québec [...] a un plan ambitieux. Malgré ça, on n'a pas tous les mégawatts pour des projets intéressants. Donc il est possible qu'Hydro-Québec veuille acheter, mais ça, ce n’est pas dans le plan d'affaires.

En ce qui concerne le bloc d’énergie de 150 mégawatts qu’Hydro-Québec met à la disposition de TES, il pourrait le récupérer le bloc d'énergie l’hiver, en janvier pendant les pointes si la situation le nécessite.

De son côté, l'Union des producteurs agricoles de la Mauricie craint que ces nouvelles infrastructures viennent supprimer des superficies cultivables.

Une page Facebook nommée Pas d'éoliennes dans Mékinac a aussi vu le jour cette fin de semaine.

À l'instar du ministre fédéral François-Philippe Champagne, Pierre Fitzgibbon affirme que l'acceptabilité sociale est primordiale dans la réalisation du projet.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin