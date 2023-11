Mort de deux pêcheurs à Miscou : le bateau était surchargé, selon le BST

Dans un avis, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) écrit que le homardier était surchargé de casiers et que le navire n’avait jamais été inspecté par Transports Canada.

Le 6 mai dernier, lors de l’ouverture de la saison de pêche au homard, Eugène Beaudin, âgé de 58 ans et son petit-neveu Normand Beaudin, 33 ans, sont morts après être tombés à l’eau au large de l’île de Miscou, dans la Péninsule acadienne.

L’incident a fait l’objet d’une enquête courte de la part du BST qui se limite à une simple collecte de données. Ce type d’enquête n’implique pas de rapport détaillé.

Dans une lettre adressée à Transports Canada, Pêches et Océans et Travail sécuritaire NB, le directeur de l’enquête Clifford Harvey décrit l’accident.

Lors du premier jour de pêche, les navires sont généralement chargés avec le plus de casiers possibles. Le bateau, le Tracy Dawn, transportait à bord 119 casiers d’environ 45 kg chacun.

Il était tellement surchargé que l’accès à l’arrière du bateau n’était possible qu’en grimp[ant] sur le toit de la timonerie, puis passer par-dessus les casiers empilés , écrit l’enquêteur.

Ouvrir en mode plein écran Certains pêcheurs jugeaient au moment de l'accident que la date de l'ouverture de la pêche avait été mal choisie. Photo : Radio-Canada / René Landry

En plus de cela, un vent fort s'est levé quand le navire était déjà en mer. Par mesure de précaution, il a donc été décidé qu’ils déposeraient les casiers et reviendraient les chercher plus tard, lorsque la météo se serait améliorée.

Publicité

Mais quand les deux membres d’équipage ont tenté de se rendre à l’arrière pour déposer les casiers, ils sont tous deux tombés par-dessus bord et ont été mortellement blessés .

Aucune évaluation de sécurité

Dans sa lettre, le directeur d’enquête souligne également que le Tracy Dawn était immatriculé auprès de Transports Canada mais qu’il n’a jamais été inspecté.

Malgré l’obligation légale, le bateau n’avait pas de procédures écrites sur le travail sécuritaire et l’enquête n’a trouvé aucune trace d’une évaluation formelle de sécurité.

Les charges maximales ou les plans de chargement du navire n’avaient pas été calculés ou vérifiés

Dans sa lettre, le BST juge que certaines recommandations du bureau en matière de sécurité des petits bateaux de pêche n’ont pas été appliquées.

Selon l’enquêteur, cela montre une attention non satisfaisante . Il demande à ce que le BST soit informé des mesures proposées ou prises pour améliorer la situation et éviter que ce genre de situation ne se reproduise à nouveau.

Ouvrir en mode plein écran Éric Mallet croit que le chenal par lequel les pêcheurs de Miscou doivent passer a eu son rôle à jouer dans l'accident qui a causé la mort de deux pêcheurs en mai dernier. Photo : Radio-Canada

Éric Mallet pointe également du doigt un autre élément qui aurait eu un rôle à jouer dans l'accident. Selon des discussions qu'il a eu avec un capitaine, le chenal par lequel doivent passer les pêcheurs de Miscou étaient ensablé

Si le chenal avait été bien entretenu comme convenu ils ne seraient pas sortis à cet endroit- là. Ils étaient plus ou moins à la merci du vent. [...] Si le chenal avait été nettoyé il allait avec le vent et non contre le vent.

Des pêcheurs en colère au moment de l'accident

Au moment du décès des deux hommes, certains pêcheurs comme Ronald Ward ont pointé du doigt la responsabilité du ministère des Pêches et des Océans et de l’Union des pêcheurs des Maritimes dans l’accident. Les deux instances participent à des comités pour décider de la date d’ouverture. Le MPO à le dernier mot concernant le choix de la date.

Publicité

Cette année, dans la zone de pêche de Miscou, elle devait ouvrir le 30 avril mais avait été reportée de près d’une semaine en raison de la météo.

En colère, Ronald Ward disait à l’époque que le 30 avril, il faisait bien calme pour ouvrir la saison de la pêche. Il n'y avait pas de raison qu'on ne pouvait pas étendre les trappes. Ils ont retardé ça, et malheureusement, vous avez vu les événements que ça a causé .

Avec des informations de Babatundé Lawani