Le gouvernement du Québec injecte 100 millions de dollars dans la création de la Société de mise en valeur de terrains dans l'Est de Montréal (SMTEM) en marge du Sommet de l’Est de Montréal, qui se déroule lundi au Stade olympique.

Cette nouvelle entité, qui sera financée par l’entremise d’Investissement Québec, aura pour mandat de faire l’acquisition de terrains industriels et d’actifs connexes dans l’Est de Montréal, afin de les nettoyer et de les revaloriser pour stimuler le développement de cette partie de l’île qui stagne depuis des décennies.

La SMTEM qui agira en partenariat avec Fondaction Gestion d’actifs travaillera directement à la réhabilitation des terrains contaminés à fort potentiel économique , explique le du cabinet du ministre de l’Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, dans un communiqué.

Il s’agira en fait d’une société en commandite dont le principal et seul commanditaire pour le moment sera Investissement Québec, alors que Fondaction sera chargé de diriger la SMTEM à titre de commandité, peut-on lire dans le document.

Les 100 millions de dollars annoncés aujourd’hui seront versés sous forme de parts dans cette nouvelle société en commandite.

L'argent investi par le gouvernement servira à acheter des terrains ainsi qu'à réaliser les études et les travaux de décontamination requis en collaboration avec la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est.

Cet investissement de Québec porte à 200 millions de dollars les sommes investies par le gouvernement Legault pour la décontamination de terrains dans l’Est de Montréal.

Une première enveloppe de 100 millions de dollars avait déjà été versée à cette fin en 2019 à la Ville de Montréal pour décontaminer 4 millions de pieds carrés de sols sur 9 terrains municipaux.

La Société verra à convenir d'une planification concertée pour les terrains acquis, qui tiendra compte de la vision des parties prenantes, explique la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau.

On pourra ainsi prévoir les infrastructures nécessaires pour recevoir des projets économiques et créer des milieux de vie à la hauteur des ambitions des gens de l'Est.

Des efforts et du temps

Devenue l’une des principales zones industrielles du Québec au début des années 1900, l’Est de Montréal abrite une raffinerie, des complexes pétrochimiques et de l’industrie lourde, en plus d’être bordée au sud par les terminaux du port de Montréal sur une bonne partie de sa longueur.

Ouvrir en mode plein écran Des installations pétrochimiques de l'Est de Montréal. Photo : iStock

Mais le secteur comporte aussi de vastes zones résidentielles et des espaces verts que les pouvoirs publics promettent depuis des années de mettre en valeur en transformant notamment les anciens secteurs industriels en zones habitables.

Ce défi n’est pas une mince affaire compte tenu des traces profondes qu’a laissées un siècle d’activité industrielle intense sur ce territoire.

Dépourvu de système de transport en commun rapide et moderne à l’est du métro Honoré-Beaugrand, l’Est de Montréal peine à se développer, et ce, même si environ 10 % de la population du Québec y habite.

L'espérance de vie des citoyens qui habitent certains quartiers de l'est de Montréal est jusqu'à neuf années inférieure à celle des citoyens de l'ouest de l'île, selon des données publiées en 2016 par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Coup d'envoi du Sommet de l'Est

C’est dans l’intention de donner un coup de fouet aux efforts de revitalisation futurs et en cours que la ministre fédérale responsable de l’Agence de développement économique et députée de Hochelaga, Soraya Martinez-Ferrada, a instigué le Sommet de l’Est qui se déroule toute la journée au Stade olympique de Montréal.

Plusieurs ministres fédéraux, dont Steven Guilbeault (Environnement) et Pablo Rodriguez (Transports) ainsi que plusieurs de leurs collègues du gouvernement du Québec dont Pierre Ftizgibbon (Économie), France-Élaine Duranceau (Habitation) et Chantal Rouleau (Solidarité sociale), prendront part à l’événement aux côtés de la mairesse de Montréal, Valérie Plante et d’Anne St-Laurent, mairesse de la Ville de Montréal-Est.

Ouvrir en mode plein écran La députée fédérale d'Hochelaga, Soraya Martinez-Ferrada est l'une des instigatrices du Sommet de l'Est. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Près de 700 personnes se sont inscrites à l’événement, selon Soraya Martinez-Ferrada, qui s’exprimait ce matin sur les ondes d’ICI Premières.

La journée d’aujourd’hui tend à se coordonner entre les différents paliers de gouvernement, le secteur privé, le secteur public, les citoyens, les organisations pour dire comment on met en place des actions concrètes pour avancer , a-t-elle affirmé.

Estimant qu’on ne pourra pas tout régler d’un seul coup et que des années seront nécessaires à la revitalisation de l’Est, Mme Martinez-Ferrada veut rééditer chaque année une telle rencontre avec les acteurs du milieu, non seulement pour coordonner leurs efforts, mais pour faire le point régulièrement sur les progrès accomplis. Des progrès que les gens doivent pouvoir constater, insiste la ministre.

On sait ce qu’il y a à faire, on connaît le diagnostic, maintenant il faut poser des gestes concrets, il faut avancer. Avancer à chaque année pour avoir un réel changement sur le territoire. Que les gens le voient de façon réelle.

L’Est de Montréal… Oui il y a de l’industriel. La perception de l’Est c’est que c’est un secteur où il y avait des raffineries, c’est gris, peut-être que c’est pollué, mais c’est aussi un secteur où on peut bien y vivre avec une bonne qualité de vie et il faut développer l’Est dans cet esprit-là, a-t-elle déclaré.

Vendredi, le gouvernement fédéral a marqué le coup en annonçant un investissement de huit millions de dollars dans le secteur pour transformer en parc linéaire la friche entre Ray-Mont Logistiques et le secteur de Viauville.

La Ville de Montréal, elle, annonçait dimanche le transformation de près de 700 hectares de zones boisées en parc régional dans l'est de l'île de Montréal.