Plus d’un an après Fiona, un terrain de camping ferme définitivement ses portes

En septembre 2022, lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona à l'Île-du-Prince-Édouard, le terrain de camping, Crystal Beach a été submergé par les eaux. 14 mois plus tard, son propriétaire annonce qu'il ne réouvrira pas.

Matthew Wedge a dû se résigner. Après avoir tout tenté, il a annoncé sur les réseaux sociaux sa décision, celle de fermer définitivement ses portes, après 23 années de service.

C'était difficile. Je le savais depuis quelque temps, mais j'espérais un miracle qui n'est finalement jamais venu.

En septembre 2022, la tempête post-tropicale Fiona a durement frappé son terrain de camping situé à Lower New Annan, sur la côte nord de l'île. L'eau a entièrement recouvert sa propriété. Je pense que l'eau est montée de 50 cm plus haut lors de Fiona que lors du passage de Dorian. Les dégâts liés à l'eau étaient très importants , explique-t-il.

Outre les arbres, le déplacement de certaines structures, son installation électrique a elle aussi souffert. Il estime les dégâts à près de 500 000 dollars.

Notre aire de jeux et la terrasse de notre piscine se sont soulevées et se sont écrasées sur nos toilettes et notre centre de loisirs. Toute l'électricité devait être remplacée.

Matthew Wedge a ouvert le camping de Crystal Beach en l'an 2000. 23 ans plus tard, il ferme définitivement.

L'assurance jette l'éponge

Et contrairement à la tempête Dorian, cette fois-ci, son assurance l'a laissé tomber. Notre assureur a refusé de nous aider , assure-t-il. Et d'ajouter, [l'assurance] m'a dit que c'était à cause de l'historique de la propriété. Dorian est passé par là, Fiona aussi et d'autres tempêtes pourraient survenir, raconte-t-il.

De plus, Matthew Wedge n'a pas été admissible ni à l'aide de la croix rouge ni à celle du fédéral avec le fonds spécial pour Fiona. Via ce dernier, il a reçu de l'argent pour le nettoyage, mais pas pour la reconstruction.

Vous ne pouvez pas continuer à nettoyer après chaque tempête si vous ne recevez aucune aide financière.

Matthew Wedge a nommé son terrain de camping en l'honneur de sa soeur décédée du cancer en 1988.

Un avenir en pointillé

Aujourd'hui, le propriétaire du terrain de camping n'a d'autre choix que de se tourner vers l'avenir. Un avenir encore incertain. C'est difficile pour moi de l'accepter , soupire-t-il.

Une vente du terrain n'est pas à exclure même s'il assure qu'il ne sait pas si cela pourra se faire, compte tenu de l'historique de la propriété, je pense que cela sera assez difficile , assure-t-il.

D'ici là, Matthew Wedge n'oublie pas ses employés. En pleine saison, il embauchait huit personnes. L'un d'entre eux travaillait ici depuis près de 40 ans.

Il pense aussi aux autres propriétaires de terrains de camping qui devront composer avec les changements climatiques.

Je m'inquiète pour eux, Fiona a été le moment décisif, je ne sais pas quel sera celui des autres , explique-t-il.

Avec les informations de Steve Bruce