Québec veut forcer un réfugié à abandonner sa famille

« Ici, c’est la saison des pluies. Et vous, c’est comment au Québec? » Emmanuel Ndikuriyo a un large sourire en nous faisant visiter virtuellement le camp de Nakivale, en Ouganda.

Là, c’est le maïs qu’on cultive. Là, nos haricots , montre-t-il, à travers son téléphone, dans un français impeccable. Sa langue natale.

Dans ce camp, l’agriculture est vitale pour survivre. Mais l’eau n’est pas toujours potable. Il y a des lacs pour récupérer de l’eau , détaille Emmanuel Ndikuriyo, en montrant une dizaine de bidons jaunes dans son abri de fortune, qui accueille depuis 2015 toute sa famille.

On nous donne des médicaments à mettre dans l’eau pour la boire. Ce n'est pas facile de vivre ici.

Le camp de Nakivale, situé dans l’Est africain, non loin du Rwanda, est le plus vieux d’Afrique et l’un des plus peuplés. En juillet 2020, selon un rapport des Nations unies, plus de 150 000 personnes vivaient dans cette zone. Un nombre en constante augmentation, année après année.

Ce camp, Emmanuel Ndikuriyo pourrait le quitter bientôt, peut-être dans les prochains mois, mais à une seule condition : abandonner ses six frères et sœurs, qui ont fui, comme lui, leur Burundi natal après l’assassinat de leurs parents, il y a près d’une décennie.

Dans le cas contraire, son arrivée au Québec sera refusée, prévient le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec ( MIFI ), qui lui laisse jusqu’à la fin de l’année pour donner une réponse. Un cadeau empoisonné pour celui qui est né le jour de Noël, il y a 39 ans.

Je ne comprends pas comment je pourrais faire ça , murmure-t-il, la voix tiraillée par ce choix proposé par le gouvernement québécois, après plus de deux ans d’attente et de mutisme.

Un abri typique du camp de Nakivale

Un enfant dans le camp de Nakivale

Rodolphe, le petit frère d'Emmanuel

Une femme cherche de l'eau dans un lac.

Le camp de Nakivale en Ouganda

L'agriculture est très importante dans ce camp.

Inhumain et insensé

Emmanuel Ndikuriyo est pourtant parrainé par un groupe de citoyens québécois. À l'instar de l'ensemble de sa famille, il a obtenu, officiellement, un statut de réfugié auprès des Nations unies. Mais son dossier, déposé au printemps 2021 et tiré au sort par Québec, comporterait une faille administrative, d'après le MIFI .

L’examen de ces renseignements et documents montre que [les personnes composant la fratrie d'Emmanuel] ne répondent pas à la définition de membre de la famille, d’enfant et d’enfant à charge , écrit un agent du ministère dans une première intention de rejet, cet été.

En d’autres termes, aux yeux de Québec, seuls les enfants biologiques ou adoptifs pourraient l’accompagner. Une aberration pour ceux qui soutiennent financièrement Emmanuel et sa famille depuis Montréal.

C’est inhumain et insensé , clame le médecin François Noël, l’un des parrains de cette famille burundaise.

C’est une décision bureaucratique qui n’est pas fondée et qui n’est pas humaine.

Dans les faits, Emmanuel Ndikuriyo, l’aîné, est pourtant devenu le tuteur de ses frères et sœurs, comme cela est de coutume en Afrique. Il veille à leur santé, à leur éducation et aux besoins primaires.

Je le considère comme un père pour nous. Depuis qu’on a quitté notre pays, c’est lui qui s’occupe de nous , assure Rodolphe Amani, son petit frère, joint par téléphone.

Nous avons pu survivre grâce à ses talents d'agriculteur et ses petits travaux. Il s'est battu pour qu'on puisse avoir un toit à Nakivale.

Malgré ces explications, Québec a une nouvelle fois réitéré son refus, en réclamant une mise à jour du dossier pour refléter la composition familiale réelle des personnes réfugiées parrainées .

Ce qu’on est en train de leur faire subir, c’est inconcevable. Ça fait des années qu’ils vivent dans l’instabilité, dans la précarité, et maintenant, on veut les séparer , soupire Lavanya Narasiah, l’une des marraines du groupe, qui dirige également une clinique pour les réfugiés en Montérégie.

Pour faciliter leur adaptation au Québec , son groupe a pris la décision, il y a quelques mois, de payer les frais de scolarité des plus jeunes qui se rendent, quotidiennement, dans une ville voisine de ce camp, en Ouganda.

On voulait qu’ils aient accès à une bonne éducation. Ils veulent venir ici, étudier, faire de la musique , reprend-elle, tout avouant être démoralisée par la situation actuelle.

Je ne peux pas concevoir que ce soit si compliqué. C'est une vraie famille. On a toutes les preuves, tous les documents. J’ai l’impression qu’on cherche toutes les failles pour décourager les gens de venir et ceux qui veulent les parrainer , soupire-t-elle.

0:50 Emmanuel Ndikuriyo nous fait visiter le camp de Nakivale, en Ouganda.

Des seuils pour les réfugiés en baisse

La seule solution, pour Emmanuel Ndikuriyo, serait de devenir officiellement le père adoptif de ses frères et sœurs orphelins, qui étaient tous mineurs au dépôt du dossier. Cela est toutefois impossible, selon François Noël.

Il devrait retourner au Burundi, un pays qu’il a fui en craignant pour sa vie, et faire un processus d’adoption. C’est un non-sens. Ils ont quitté ce pays pour des raisons de sécurité , rappelle-t-il.

Malgré plusieurs relances, ni le MIFI ni le cabinet de la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, n’ont donné suite à nos questions. Cette dernière dispose pourtant d’un pouvoir discrétionnaire qui permettrait à ces réfugiés de venir, ensemble, au Québec, même si Ottawa devrait encore, par la suite, approuver cette demande de parrainage.

Les décisions reflètent la Loi et les règlements en vigueur , a sobrement spécifié un porte-parole du MIFI, tout en précisant entre « bien au fait du dossier ».

Faire venir davantage de réfugiés parrainés au Québec n’est cependant pas dans les plans du gouvernement Legault, qui privilégie une hausse de l’immigration économique.

Selon les nouvelles cibles d’immigration, le nombre de réfugiés sélectionnés à l’étranger, comme Emmanuel Ndikuriyo, sera quant à lui en baisse dans les prochaines années.

En 2024 et 2025, Québec compte en admettre 3650 par année, contre 4400 à 4700, d’après le plan actuel pour 2023.