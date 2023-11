Lexi Daken : « les recommandations ne vont pas réparer le système », croit Kelly Lamrock

Les recommandations de l'enquête de la coroner sur le décès de la jeune Lexi Daken constituent un pas dans la bonne direction, mais le système de santé n'est toujours pas être à la hauteur, affirment certains professionnels de la santé mentale qui travaillent auprès des jeunes.

En février 2021, Lexi Daken alors âgée de 16 ans avait attendu plus de 8 heures à l'urgence de l'hôpital Dr Everett Chalmer de Fredericton. La jeune fille, qui avait fait part de pensées suicidaires, avait été renvoyée chez elle sans avoir pu consulter de psychiatre. Elle s'était suicidée quelques jours plus tard.

La semaine dernière, après avoir écouté 16 témoins, le jury de l'enquête de la coroner a formulé 10 recommandations et en a endossé 12 autres issues d'un examen interne du Réseau de santé Horizon.

L'accent a été mis sur une meilleure éducation du personnel des services d'urgence en matière de santé mentale et sur la fourniture au public de davantage d'informations sur les ressources en santé mentale, notamment en utilisant des brochures pour faciliter la communication.

Trois secteurs à améliorer, selon le défenseur des enfants

Kelly Lamrock, défenseur des enfants et de la jeunesse de la province, a indiqué que les recommandations assez limitées du jury ne vont pas réparer le système . Et, dit-il, ce n’était pas non plus leur mandat.

Il y a plus d'un an, Kelly Lamrock a examiné les changements apportés à la suite du décès de Lexi Daken. Selon lui, rien n'indiquait qu'une telle situation ne pourrait pas se reproduire avec un autre enfant.

Depuis d'autres ont été apportés, il a soutenu que son bureau continue de recevoir un certain nombre d'appels de familles. La plupart décrivent une indisponibilité des ressources ou un manque d’endroit où aller , dit-il.

Le défenseur des enfants du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock.

Kelly Lamrock a énuméré trois domaines dans lequel des améliorations sont nécessaires.

Dans un premier temps, il juge que la province ne dispose toujours pas d’un moyen adéquat de communication entre les minitères , explique-t-il. Dans le cas de Lexi Daken, l'information s'est perdue entre le ministère de l'Éducation et celui de la Santé et du Développement social.

Deuxièmement, il n’y a pas assez de professionnels de la santé mentale – et davantage de brochures ne seront d’aucune utilité, a-t-il déclaré.

Et troisièmement, il a demandé que la province transforme certains de ses programmes pilotes en de véritables systèmes intégrés où les gens savent vers qui se tourner.

Plus de ressources pour le communautaire

Pour John Sharpe, directeur général de Partners for Youth, basé à Fredericton, le Nouveau-Brunswick doit également se donner d'infrastructures pour gérer les problèmes de santé mentale chez les jeunes. Selon lui, un centre de traitement résidentiel se fait toujours attendre.

John Sharpe de Partners For Youth Inc. affirme que le Nouveau-Brunswick a toujours besoin d'un centre résidentiel de traitement en santé mentale pour les jeunes, réclamé depuis longtemps.

Nous n'avons jamais réalisé cela. Nous avons un terrain vide sur le chemin Salisbury [à Moncton] où il doit être construit l'année prochaine. Nous en parlions déjà il y a 16, 17 ans et nous attendons toujours.

John Sharpe insiste : les services d'urgence ne sont pas la solution. Il croit que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour les services communautaires de santé mentale.

Brennah, la sœur cadette de Lexi Daken, a peint ce rocher en sa mémoire.

Son organisme, par exemple, a lancé un programme il y a près de deux ans pour mettre les jeunes en contact avec des thérapeutes privés. Le groupe fournit actuellement des services à 150 jeunes et finance jusqu'à huit séances privées.