Jonquière-Médic reprend du service

C’est un retour sur les routes pour les médecins de Jonquière-Médic après plusieurs mois d’interruption du service de médecine à domicile. Les activités ont repris à 7 h 30, lundi.

Neuf médecins ont accepté de reformer une équipe pour répondre aux demandes médicales à domicile de la population de l'arrondissement de Jonquière. On est tous un petit peu excités de faire nos premiers clients ce matin, a reconnu le Dr Patrick de Moor en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. Alors oui, on est tous fébriles.

Les résidents de l’arrondissement de Jonquière qui veulent utiliser les services de Jonquière-Médic doivent prendre un rendez-vous par téléphone ou par le site Internet de l’organisme.

Les médecins peuvent voir entre 25 et 30 patients dans une journée. L'itinéraire est prévu, alors on rencontre les patients directement chez eux bien sûr. Entre les patients, moi je vais pouvoir faire tout ce qui est côté administratif, donc les notes médicales, des ordonnances s'il y a lieu, donc on est très efficient dans notre journée grâce au travail d'équipe , souligne Patrick de Moor.

Parmi les neuf médecins qui forment la nouvelle équipe, trois ont déjà participé au service. On compte six nouveaux médecins pour qui ce sera la première expérience. Certains médecins ont fait la demande de nous suivre pendant quelques heures, donc j'ai un collègue qui va venir avec moi dans un prochain quart de travail faire quelques heures pour voir comment ça fonctionne, explique le Dr de Moor. Il y a plusieurs options qui s'offrent aux médecins qui désirent se joindre à une équipe.

Interrompu pendant près de trois ans, le service de médecine à domicile a été offert partiellement à l’automne 2022 pour les personnes en perte d’autonomie sévère et à faible mobilité.

Le service est de nouveau offert à l’ensemble de la population, mais le vieillissement de la population risque d’avoir un effet sur la clientèle, croit le Dr de Moor. C'est sûr qu'on s'attend à de plus en plus de personnes en perte sévère d'autonomie. Donc il va y avoir quand même des efforts qui vont être faits pour favoriser cette clientèle-là dans les prochains mois. Là on a des gens vulnérables, alors c'est eux qu'on veut privilégier. Mais on s'attend à donner quand même ce service-là à toute la population.

Campagne de financement

Le président d’honneur de la campagne de financement de Jonquière-Médic, le député de Jonquière Yannick Gagnon était présent pour la reprise des activités.

L’organisme a besoin de 225 000 $ annuellement pour être en mesure d’offrir le service.