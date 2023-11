Une nouvelle étude conclut que les activités humaines en forêt modifient les endroits où se trouvent les chevreuils et les loups, et que ces derniers se servent notamment des routes et des sentiers pour chasser plus efficacement.

Sean Johnson-Bice, qui a dirigé le projet, affirme qu'il a fallu un travail de terrain très intensif pour parvenir à ces conclusions. Lui et son équipe ont capturé des loups pour leur installer des colliers GPS.

Ils ont ensuite visité tous les endroits où un de ces loups a passé plus de 20 minutes.

En gros, nous allons sur place comme des enquêteurs sur les lieux du crime, à la recherche de preuves d'un meurtre , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les loups adorent manger du faon de chevreuil. Photo : Avec la permission de Sean Johnson-Bice

C’est ainsi qu’ils ont découvert que les loups sont plus susceptibles de tuer les chevreuils plus près des routes et des sentiers, car ces infrastructures leur fournissent une sorte de route de chasse qui leur permet d’aller plus vite, plus loin et de couvrir le terrain plus efficacement.

Publicité

De nouveaux terrains de chasse

Nous avons également constaté que les sites de chasse étaient situés de manière disproportionnée dans des zones récemment exploitées par l’industrie forestière , ajoute Sean Johnson-Bice.

Il dit que ces environnements abritent de petits arbres qui fournissent une bonne nourriture et une bonne protection aux chevreuils.

Ouvrir en mode plein écran Sean Johnson-Bice est candidat au doctorat à l'Université du Manitoba. Il a dirigé l'étude du projet Wolves Voyageurs. Photo : Avec la permission de Sean Johnson-Bice

Ces activités humaines ont essentiellement concentré les chevreuils dans des endroits spécifiques et les loups semblent l'avoir appris. Ils recherchent activement ces zones pour chasser.

Les chercheurs ont également découvert que les loups ont tendance à tuer les chevreuils à proximité des résidences et des cabanes humaines, car ils se dirigent dans ces secteurs dans l'espoir de trouver de la nourriture.

Ouvrir en mode plein écran Les lignes haute tension créent de véritables autoroutes pour les animaux leur permettant de se déplacer rapidement sur de longues distances (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Bien que ces résultats suggèrent que l'activité humaine a fait pencher la balance en faveur des prédateurs, M. Johnson-Bice affirme que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre la dynamique entre les deux espèces.

Nous disposons uniquement de données du point de vue des loups , mentionne-t-il.

Il ajoute qu'en théorie, des activités comme l'exploitation forestière pourraient stimuler la population de chevreuils.

Publicité

Il se pourrait qu'il y ait plus de chevreuils sur le territoire… l'inverse pourrait aussi être vrai ; peut-être que l'activité humaine augmente le niveau de prédation sur les chevreuils.

M. Johnson-Bice affirme que davantage de données à ce sujet pourraient aider à prendre de meilleures décisions en matière de gestion de la forêt.

Moins de loups et de chevreuils dans certains secteurs

Alex Rheault chasse dans le Nord-Ouest de l'Ontario depuis près de 70 ans et est propriétaire du Big North Lodge, au nord de Kenora.

Il affirme que les chevreuils et les loups sont presque inexistants dans son secteur, maintenant .

Même s'il sait que les déplacements de population sont cycliques, il affirme que les règlements de chasse, combinés à quelques années de fortes chutes de neige, ont accentué la baisse de la population de chevreuils qu'il constate.

Ouvrir en mode plein écran La stratégie anti-prédatrice du faon du chevreuil consiste à dissimuler sa présence dans l'environnement. Les zones récemment exploitées par l'industrie forestière leur offrent une bonne couverture. Photo : Avec la permission de Sean Johnson-Bice

La situation est tellement désastreuse qu'il n'ose plus vraiment faire des expéditions guidées de chasse en petits groupes comme avant.

Au cours des dix dernières années, je ne me suis pas senti à l'aise d'accepter l'argent des gens pour un animal qui n'est pas vraiment là , a-t-il déclaré.

Selon lui, les politiques en matière de ressources naturelles ont grandement contribué à la baisse du nombre d’animaux sur le territoire.

Avec les informations de CBC