De nouveaux logements abordables à venir au Saguenay

L’Office municipal d’habitation (OMH) de Saguenay va construire 24 nouveaux logements abordables dans le secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi.

L’édifice sera érigé le printemps prochain sur le boulevard Tadoussac sur un terrain appartenant déjà à la ville.

Le président de l' OMH , Adam Boivin, indique qu’il s’agit d’un investissement important.

On parle d'un projet total estimé à près de 8 millions de dollars, explique-t-il. On a eu des subventions du gouvernement du Québec de près de 5 millions de dollars par rapport à ça. La différence est subventionnée par l'apport de la municipalité et un prêt conventionnel au niveau des institutions bancaires.

L’OMH est maître d'œuvre du projet qui s’inscrit au programme d'habitation abordable. Les nouveaux locataires n'auront pas à payer plus de 30 % de leur revenu mensuel pour se loger.

Reconstruction à Jonquière

D’autres logements sociaux vont s’ajouter à l’offre saguenéenne au cours des prochains mois. Le HLM Saint-Dominique, qui comptait une cinquantaine de logements sociaux, sera bientôt reconstruit.

L’immeuble avait été détruit par un incendie le 24 juin 2022. Les travaux de démolition sont presque terminés, selon Adam Boivin. La reconstruction va s’amorcer au début de l'année 2024.

Les appels d'offres sont maintenant lancés pour la conception et la construction d'un nouveau bâtiment. Le projet, évalué à un peu moins de 20 millions de dollars, devrait être inauguré au plus tard au printemps 2025.

Avec les informations de Michel Gaudreau