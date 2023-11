Les usagers qui ne paient pas leur passage sont prévenus. L'agence provinciale Metrolinx, qui gère les trains et les autobus de banlieue GO dans la région de Toronto, demande à ses inspecteurs d'émettre au moins 6000 contraventions par mois, selon des documents obtenus par CBC.

Les amendes imposées sont de 35 $ pour la première violation, 50 $ pour la deuxième et 100 $ pour la troisième.

Selon les documents obtenus par CBC, la cible est passée de 100 000 inspections et 5000 amendes en septembre à 120 000 inspections et 6000 amendes en octobre.

Ces sanctions totalisaient au moins 216 000 $ en octobre, si l'amende la plus basse a été imposée.

À Toronto, les usagers du réseau de la Commission de transport (CTT) font face à des amendes pouvant atteindre 400 $ s'ils ne paient pas pour leur passage. Les inspecteurs de la CTT ont été accusés par le passé de cibler les plus démunis et les personnes racisées , ce qui a mené à de la formation, notamment.

Dans une déclaration écrite, Metrolinx ne précise pas si la cible mensuelle de 6000 amendes pour GO est un quota que les inspecteurs doivent respecter sous peine de sanction.

Les inspections, dit-elle, ciblent à la fois les passagers des trains et des autobus de banlieue GO.

Metrolinx ajoute que ses inspecteurs ont reçu une formation sur le racisme.

Metrolinx disait en 2019 qu'elle perdait 15 millions de dollars par année en revenus à cause de la fraude tarifaire. L'agence provinciale n'a pas voulu rendre publiques ses données les plus récentes à ce sujet.

Selon les statistiques obtenues par CBC, la ligne de Kitchener est celle qui avait le pourcentage d'amende le plus élevé par inspection tarifaire en octobre, soit 9 %.

August Puranauth du groupe d'usagers TTCriders affirme que Metrolinx devrait d'abord investir dans l'amélioration du service.

La meilleure façon d'attirer à nouveau les usagers et d'avoir plus de revenus pour GO est d'avoir un service plus fiable et fréquent.