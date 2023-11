Campements : les municipalités invitées à traiter les sans-abri avec dignité et respect

Les autorités municipales devraient repenser leur approche en ce qui a trait aux campements de sans-abri, selon les nouvelles orientations d’un groupe de travail national.

Ce document vise à définir les meilleures pratiques en matière de relations entre les villes et les sans-abri, alors qu’un nombre croissant de campements apparaissent dans les communautés à travers le Canada.

Élaboré par le groupe de travail national sur les campements de sans-abri, composé de maires, d’universitaires, de résidents des campements et d’autres personnes, le rapport vise à aider les municipalités à défendre la cause du logement abordable et à soutenir les personnes qui vivent dans des tentes et d’autres abris temporaires.

Il invite les municipalités à s’assurer que toutes les solutions de logement viables sont examinées avant d’envisager une expulsion. Il indique également que les résidents des campements doivent suivre un plan de sécurité dirigé par la communauté et avoir accès à des services essentiels, comme l’eau potable.

En fin de compte, il faut interagir avec les personnes vivant dans des campements d’une manière qui garantisse leur dignité et qui les traite avec respect , a expliqué Leilani Farha, directrice de The Shift, l’organisation de défense des droits de la personne qui a convoqué le groupe de travail.

Leilani Farha, ancienne rapporteuse spéciale de l'ONU pour un logement convenable (Photo d'archives)

Nous devons faire pression pour obtenir de meilleures conditions

Invitée à la radio de CBC , l’ancienne rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à un logement convenable, Leilani Farha, a déclaré que les directives adoptaient une approche très différente du statu quo.

La Ville d’Ottawa estime qu’environ 275 personnes dorment actuellement à l’extérieur, et les projections suggèrent que jusqu’à 187 personnes seront en situation d’itinérance cet hiver.

Par courriel, la Ville a indiqué qu’on lui avait signalé 432 campements depuis janvier, et qu’elle avait résolu 370 d'entre eux, sans toutefois préciser ce que signifiait le terme résolu .

En guise de comparaison, la Ville a résolu 343 campements pendant toute l’année 2022 et seulement 248 en 2021.

L’ampleur croissante du problème, a déclaré Mme Farha, exige une solution plus constructive.

Sauver des vies humaines et garantir la dignité est si important que nous devons faire pression pour améliorer les conditions dans les campements , a-t-elle dit.

C’est la même chose à Gatineau, où le campement près du Centre Robert-Guertin compte environ une centaine de tentes et d’installations en tout genre.

Récemment, à Cornwall, une femme a perdu la vie dans un campement de sans-abri. Aussitôt, le maire de cette municipalité de l’est ontarien, a décidé d’agir, en logeant les sans-abri au Manoir Parisien. Nous l’avons laissée tomber , a dit Justin Towndale.

Une femme de 67 ans a perdu la vie dans le campement de sans-abri situé à Pointe Maligne, à Cornwall. (Photo d'archives)

Le point de vue de la loi et l’ordre

Selon Leilani Farha, les municipalités considèrent souvent les campements sous l’angle de la loi et l’ordre et considèrent les tentes installées sur leur propriété comme des intrusions, ce qui conduit à des expulsions forcées et parfois violentes.

Cette approche, dit-elle, entraîne un gaspillage de ressources en raison des coûts de maintien de l’ordre et des poursuites.

Le directeur des programmes et des refuges pour les sans-abri de la Ville, Kale Brown, a déclaré dans un courriel que la Municipalité travaillait avec ses partenaires pour fournir une assistance personnalisée aux personnes vivant dans des campements.

La décision de démanteler un campement n’est prise que lorsque tous les efforts pour soutenir la personne ont été épuisés.

M. Brown a énuméré les raisons pour lesquelles la Ville pourrait prendre cette décision, notamment l’utilisation par les résidents de combustibles ou l’installation de tentes trop près d'entrées de bâtiments, de sorties de secours, de populations vulnérables ou de parcs publics.

Un porte-parole de la police d’Ottawa a expliqué que les agents peuvent jouer un rôle de soutien dans l’expulsion d’une personne d’une propriété et s’efforcer de faciliter son départ d’une manière pacifique .

Le directeur général de la Mission d’Ottawa, Peter Tilley, a mentionné que les services de police et les services de règlements municipaux ont été proactifs en essayant d’aider les résidents des campements à trouver un logement.

Cependant, M. Tilley a ajouté que toutes les villes n’adoptent pas la même approche et que le problème peut submerger les petites municipalités en particulier.

Un modèle auquel les gouvernements locaux pourraient se référer serait une ressource précieuse. Il n'y a tout simplement pas de logement. L'hiver approche et ces campements apparaissent. Et il s'agit d'une question de survie , a-t-il dit.

Le président-directeur général de la Mission d'Ottawa, Peter Tilley (Photo d'archives)

Risque de normalisation des campements

Malgré la nécessité d’améliorer les conditions de vie dans les campements, Mme Farha reconnaît le risque de normaliser leur existence même.

Il ne sera jamais suffisant pour les gens de vivre dans des tentes [se trouvant] dans des parcs ou dans un stationnement.

M. Tilley partage cette inquiétude, notant que les campements peuvent devenir des communautés de confort pour ceux qui y vivent, mais aussi des refuges pour les prédateurs et les trafiquants de drogue.

Par rapport aux sites d'injection supervisés, les tentes sont des endroits dangereux pour les consommateurs de drogues de rue, ajoute-t-il.

Elles deviennent un foyer, une communauté pour les gens, un sentiment d’appartenance avec d’autres personnes qui sont dans la même situation qu’elles, des personnes qui peuvent partager des histoires et se comprendre. Mais malheureusement, ce n’est pas la solution idéale.

Selon Leilani Farha, ces conditions sont précisément la raison pour laquelle les municipalités doivent intégrer les résidents des campements dans le processus de prise de décision.

N’oubliez pas que les sans-abri luttent pour leur vie et qu’ils ont l’expérience nécessaire pour le faire.