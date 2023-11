OC Transpo a discrètement pulvérisé 3 autobus après le signalement de punaises de lit

Des cas de punaises de lit ont été signalés dans trois autobus d'OC Transpo à Ottawa le mois dernier, mais la Ville n'a jamais prévenu les usagers et ne veut pas dire quels autobus ou quels itinéraires ont pu être touchés.

CBC News a interrogé la Municipalité sur de potentiels traitements contre les punaises de lit dans des autobus d'OC Transpo après qu'un résident ait signalé avoir vu le personnel pulvériser des véhicules en octobre.

La Ville a d'abord indiqué, dans un courriel, qu'elle avait reçu des rapports selon lesquels les insectes avaient été repérés dans trois autobus.

Dès leur découverte, les autobus ont été retirés de leurs itinéraires et nettoyés en profondeur , a écrit Rami El Feghali, directeur adjoint de l'exploitation et de l'entretien chez OC Transpo. Depuis cet incident, il n'y a pas eu d'autres rapports de punaises de lit sur des véhicules d'OC Transpo.

Des punaises dans un bocal

CBC a ensuite demandé certains détails comme les numéros d’autobus et les dates auxquelles les punaises ont été signalées, ainsi que la raison pour laquelle les usagers n'ont pas été alertés en octobre.

La Ville n'a pas répondu à ces demandes, précisant seulement que les signalements de punaises de lit ne veulent pas toujours dire que leur présence sera confirmée après analyse.

Dans le cas des trois signalements reçus en octobre de la part de clients, notre équipe n'a pas confirmé la présence de punaises de lit ou d'autres insectes , écrit M. El Feghali. Par prudence, lorsqu'un signalement est reçu [...] notre équipe réagit immédiatement pour retirer l’autobus de la circulation et le faire traiter, que l'observation soit confirmée ou non.

Bien que les autobus aient été retirés du service et nettoyés en profondeur, la Ville a indiqué qu'il était difficile d'identifier les lignes d’autobus concernées.

Chaque jour, nos autobus circulent sur plusieurs itinéraires dans plusieurs quartiers de la ville, ce qui rend difficile l'identification de l'itinéraire et de l'emplacement exact d'un autobus au moment où le rapport est soumis , a expliqué M. El Feghali.

Les procédures normales d’OC Transpo prévoient que les autobus soient nettoyés tous les soirs et fassent l'objet d'un nettoyage en profondeur tous les six mois, a précisé le transporteur public.

Une question de transparence, selon une usagère

S'il est vrai que les autobus circulent dans toute la ville, le refus d'OC Transpo de fournir plus de détails est une question de volonté de la part de la Ville de partager ou non cette information , juge Laura Shantz, une utilisatrice d'OC Transpo, membre du Groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa.

À l'époque où la COVID était une nouveauté, nous savions à l'heure près où se trouvaient les autobus susceptibles d'être exposés , a-t-elle rappelé.

Les punaises de lit font parler d'elles dans le monde entier : des infestations à Paris ont fait la une des journaux internationaux le mois dernier, tandis que la Corée du Sud a lancé une campagne de plusieurs semaines contre ces nuisibles à la suite d'épidémies dans de grandes villes.

Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les punaises de lit sont nuisibles , a estimé Mme Shantz, expliquant que le traitement d’une maison contre les punaises de lit peut coûter des centaines de dollars et générer beaucoup de stress.

Pour beaucoup d'usagers du transport en commun, ce n'est pas quelque chose auquel ils peuvent faire face. Les gens sont donc très vulnérables.

Mme Shantz juge qu'OC Transpo devrait non seulement divulguer exactement quels autobus ont été touchés et à quel moment, mais aussi informer les usagers des mesures prises pour prévenir les infestations à l'avenir.

C’est une question de transparence , a-t-elle ajouté, estimant que la confiance du public envers OC Transpo pourrait s'éroder davantage.

31 résidents ont appelé SPO au sujet de punaises de lit

CBC a demandé à Santé publique Ottawa (SPO) si la situation des punaises de lit était sur son radar alors que les cas augmentent dans le monde entier.

Dans une déclaration écrite, les autorités de santé publique ont indiqué qu'elles répondaient aux plaintes relatives à la lutte antiparasitaire uniquement dans les établissements inspectés, comme les foyers de groupe et les garderies, et non dans les résidences privées ou dans le transport en commun.

SPO a précisé que les résidents peuvent trouver plus d'informations sur les punaises de lit sur son site Web ou appeler un inspecteur de la santé publique pour obtenir des conseils sur la manière de les identifier et de les empêcher de se propager dans la maison.

Santé publique Ottawa a indiqué que 31 résidents ont contacté l'agence jusqu'à présent, en 2023, pour obtenir des informations sur les punaises de lit.