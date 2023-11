Des citoyens d’Halifax demandent des routes pour évacuer en cas d’urgence

Le 28 mai dernier, Antoniella Assalone et sa fille de 12 ans faisaient partie des 16 000 habitants de la ville forcés de quitter leurs maisons lorsque des incendies se sont déclarés à Upper Tantallon et à Hammonds Plains, brûlant 151 maisons.

Sa propriété située dans le lotissement d'Indigo Shores est un exemple du dilemme de la ville : les maisons situées à la périphérie de la capitale se heurtent à des forêts combustibles et il n'y a souvent qu'une seule route pour en sortir, ce qui risque de créer des embouteillages et de la panique lors d'une évacuation.

Ouvrir en mode plein écran Des citoyens évacuent Upper Tantallon, dans l'après-midi du 28 mai 2023 en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Plus de cinq mois plus tard, Mme Assalone rencontre La Presse canadienne près d'un terrain vague à quelques centaines de mètres de sa résidence, en vue d'une ancienne décharge adossée à une autoroute provinciale. Cet endroit pourrait offrir une route de secours en cas d'urgence future.

Tout ce dont nous avons besoin, c'est de gravier. Réparez simplement la route. Nous payons suffisamment d'impôts, donnez-nous une deuxième sortie.

Indigo Shores est l'une des dix communautés d'Halifax sans deuxième sortie - appelée sortie secondaire - sur une liste compilée par Erica Fleck, directrice de la gestion des urgences d'Halifax, et reçue par La Presse canadienne dans le cadre d'une demande d'accès à l'information.

Publicité

Le service des relations avec les médias de la ville et Mme Fleck ont refusé les entrevues sur la question, affirmant que le personnel s'efforce de fournir au conseil une série de rapports sur les départs potentiels et que les entrevues ne seront pas accordées tant que le travail n'est pas terminé.

Un danger pour les communautés ballons

Cependant, les citoyens qui ont perdu leur maison ou vu leur quartier dévasté recherchent des solutions durables et davantage d'informations.

Amanda Lutz, dont la maison a été détruite lors des incendies, a déclaré dans une entrevue la semaine dernière que lorsqu'elle et son mari retourneraient dans leur résidence reconstruite dans la région de Highland Park, elle souhaitait que la ville ait un plan clair comprenant des itinéraires d'évacuation plus sûrs.

Ouvrir en mode plein écran Le feu de forêt a tout détruit sur son passage à Upper Tantallon, Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

Une sortie de secours a été ajoutée à son quartier en juin, lui donnant un accès supplémentaire à la principale route de liaison de la région. Cependant, Mme Lutz, membre de la Tantallon Wildfire Life Safety Coalition, a déclaré que cette route étroite présente ses propres risques, car une évacuation pourrait créer un déluge de trafic sur la route à deux voies.

Pam Lovelace, la conseillère du district où les incendies se sont produits, décrit le lotissement comme une série de communautés ballons , conçues par des promoteurs pour attirer ceux qui recherchent des rues tranquilles en croissant avec une seule route d'entrée et de sortie et peu de circulation.

Cependant, elle a déclaré qu'une étude de 2017 du ministère des Ressources naturelles a montré qu'une grande partie de son district au nord-ouest du centre-ville est exposée à un risque élevé ou extrême de feux de forêt, et qu'un changement est nécessaire de toute urgence.

Publicité

Assise devant une carte numérique, l'élue montre du doigt certains des quartiers déconnectés qui ont ravagé les incendies, affirmant qu'il est désormais évident qu'une route de liaison communautaire est nécessaire pour permettre aux automobilistes un deuxième itinéraire vers les autoroutes provinciales.

Liste prioritaire demandée

La conseillère municipale Pam Lovelace reconnaît qu'il y a des défis, car la ville doit acheter des terrains privés à un prix raisonnable et il faut trouver du financement pour construire la nouvelle route.

Il y a d'autres conseillers qui peuvent penser que leurs communautés devraient avoir la priorité sur la mienne, et alors vous vous lancez dans une bataille de petits pains. Et donc je pense qu'il doit y avoir... une sorte de critères mis en place pour identifier qui en a le plus besoin de toute urgence , a-t-elle déclaré.

Ouvrir en mode plein écran La propriété de Jody Stuart sur Jenna Lane a été détruite par le feu de forêt d'Upper Tantallon en mai. Photo : Gracieuseté de Jody Stuart

Une motion qu'elle et le conseiller Waye Mason ont demandé en août au personnel municipal de préparer une liste prioritaire des communautés qui nécessitent des sorties de secours, ainsi qu'une liste de demandes adressées à la province pour utiliser ses terres de la Couronne. Mme Lovelace a déclaré que les travaux sur les rapports étaient en cours et devraient être terminés d'ici le printemps 2024.

Mme Lovelace a également déclaré qu'elle ne pensait pas que des zones comme Indigo Shores devraient être autorisées à poursuivre leur expansion si des voies de sortie de secours ne sont pas construites. Cependant, Marc Ouellet, directeur principal de la planification chez Armco Capital Inc., le promoteur d'Indigo Shores, a déclaré n'avoir reçu aucune demande officielle de la Ville concernant la construction d'une sortie supplémentaire.