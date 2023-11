À Moncton, des manifestants pro-Palestine réclament un cessez-le-feu

Une cinquantaine de manifestations en soutien à la Palestine ont eu lieu dimanche partout au pays.

À Moncton, les manifestants s’étaient donné rendez-vous devant l’Hôtel de Ville pour faire entendre leurs revendications.

Ouvrir en mode plein écran Amine Yaya, manifestant d’origine algérienne, se dit très touché par ce qui se passe à Gaza. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Ils ont été plusieurs dizaines de gens de la communauté, hommes, femmes et enfants, à se joindre à cette manifestation devant l’hôtel de ville de Moncton en soutien à la Palestine.

Publicité

Les messages qu’on pouvait lire sur les pancartes en disaient long sur les attentes, plusieurs semaines après le début du conflit entre Israël et la Palestine.

Les manifestants réclament un cessez-le-feu

Je suis très touché par ce qui se passe à Gaza.[...] Il faut être humain avant d’être arabe ou musulman ou quoi que ce soit, juste être un être humain , a mentionné Amine Yaya, manifestant d’origine algérienne.

Ouvrir en mode plein écran Janelle Leblanc, coordinatrice provinciale du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Pour nous, on aimerait un cessez-le-feu et on aimerait une Palestine qui est libre , a rétorqué Janelle Leblanc, coordinatrice provinciale du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick.

Dans une lettre envoyée au premier ministre Justin Trudeau, des membres de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du Nouveau-Brunswick font part de leur préoccupation face à la situation en Palestine.

Ouvrir en mode plein écran Une manifestante et son message de libération de la Palestine. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Ils disent ne pas rester indifférents aux images de souffrance et de désespoir de ce peuple.

Tous ces personnes et représentants d’organisations souhaitent envoyer un message clair à Ottawa.

Je m’attends à ce que le gouvernement canadien change de position. Je le considère comme complice dans ce qui se passe , a jugé Amine Yaya.

Publicité

On aimerait la justice sociale dans le monde, dont en Palestine , demande Janelle Leblanc.

Pour l’heure, le conflit se poursuit et a déjà plus de 11 000 morts du côté palestinien, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants.

D’après un reportage de Babatundé Lawani