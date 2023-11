Un homme meurt dans l’incendie d’une propriété après s’y être barricadé

Le Bureau des enquêtes indépendantes, l’organisme de surveillance de la police de la Colombie-Britannique, enquête sur la mort d'un homme qui s’est barricadé dans une propriété qui a complètement été consumée par un incendie à Langley, vendredi.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été appelée vendredi matin pour vérifier l’état mental d’un homme qui semblait en détresse et tenait des propos inquiétants . Les agents ont réussi à le localiser vers 16 h à l'intérieur d'une grange sur la ferme de producteurs de bleuets, le long de la frontière avec les États-Unis.

Selon la GRC , ses agents ont entendu des coups de feu ce qui les a conduits à requérir l’équipe d’intervention d’urgence. Cette dernière a tenté de discuter avec l’homme dont on ne connaît pas l’identité.

Vers 22 h 40 (vendredi), un incendie a éclaté et a fini par consumer le bâtiment. On pense que l'individu n'est pas sorti de la propriété et qu'il a péri dans l'incendie , indique le communiqué de presse de la GRC .

Le feu s’est propagé et des véhicules de police ont été calcinés. Aucun corps n’a encore été retrouvé.

L'incident a secoué les propriétaires de la ferme

Sandeep Brar, propriétaire de la ferme, dit que sa famille est secouée par l’incident : ma fille pleurait et mes parents ne savaient pas quoi faire .

Elle ajoute que l’homme, une personne âgée selon ses dires, louait un espace dans sa grange pour stationner son véhicule récréatif. La grange est brûlée, tous les véhicules agricoles sont brûlés , dit-elle, ajoutant que les véhicules des autres locataires ont aussi été détruits par le feu.

Avec des informations de David Ball